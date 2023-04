Đại học Melbourne và Trinity College mở hội thảo tuyển sinh tại Việt Nam

Đại học Melbourne, Trinity College và Công ty Đức Anh tổ chức hai buổi tư vấn du học, xét học bổng dành cho học sinh THPT tại Hà Nội và TP HCM.

Hội thảo du học diễn ra vào 14h-17h, ngày 20/5 tại Hà Nội (Hotel De L'Opera, 29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) và 9h-12h, ngày 21/5 tại TP HCM (Sheraton Hotel, 88 Đồng Khởi, quận 1).

Tại đây, các bạn trẻ và phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp cùng đại diện trường để tìm hiểu về các khóa học; điều kiện nhập học và cơ hội học bổng trị giá từ 10.000 AUD đến 100% học phí. Bên cạnh đó, các chuyên gia cung cấp thông tin về các ngành học xu thế và phù hợp với từng cá nhân; hành trang du học cần thiết và cơ hội làm thêm, định cư tại Australia.

Với vai trò đại diện ủy quyền của Đại học Melbourne và Trinity College tại Việt Nam, công ty Đức Anh hỗ trợ học sinh xin nhiều học bổng giá trị cao. Theo đó, đơn vị sẽ hỗ trợ học sinh lên lộ trình du học; xin học, học bổng, visa du học; bố trí nhà ở, bảo hiểm... và đồng hành trong suốt quá trình du học.

Để được xét học bổng, làm hồ sơ và nhập học tại trường, thí sinh nộp hồ sơ xin học tại công ty Đức Anh càng sớm càng tốt bởi quá trình xét duyệt dựa trên thứ tự nộp (first come- first served). Khi có thư mời học chính thức, trường bắt đầu xét cấp học bổng. Nếu đạt, học sinh cần xác nhận đồng ý. Lúc này, Công ty Đức Anh sẽ lấy e-COE và xin visa cho học sinh nhập học. Sau đó, học sinh được tham gia buổi hướng dẫn trước khi bay.

Khuôn viên Đại học Melbourne, Australia. Ảnh: Đại học Melbourne

Đại học Melbourne đứng hạng nhất Australia và 33 toàn cầu trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất của QS. Trường cũng xếp hạng 8 toàn cầu về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, theo QS Graduate Employability Rankings 2022.

Trường nằm tại trung tâm Melbourne, thành phố tốt nhất dành cho sinh viên tại Australia theo QS Best Student Cities Ranking for 2023. Hiện, Đại học Melbourne cấp hàng loạt học bổng trị giá từ 10.000 AUD đến 100% cho sinh viên quốc tế.

Trường đào tạo hơn 300 chuyên ngành học, mang đến cho sinh viên nhiều sự lựa chọn theo nhu cầu. Hiện, hơn 55.000 sinh viên đến từ hơn 150 quốc gia đang theo học tại đây, trong đó có khoảng 25% sinh viên quốc tế của bậc đại học chuyển tiếp lên từ chương trình dự bị của Trinity College.

Theo đại diện Công ty Đức Anh, nhiều học sinh giỏi của các trường chuyên Việt Nam đủ tiêu chuẩn vào thẳng Đại học Melbourne. Tuy nhiên, các bạn chọn học dự bị đại học để trau dồi đủ kiến thức đại cương, làm quen với phương pháp học, kỹ năng học ở bậc đại học và văn hóa Australia trước khi bước vào năm nhất.

Trinity College là nơi duy nhất đào tạo Dự bị đại học cho Đại học Melbourne. Đơn vị được nhiều sinh viên đánh giá chuyên nghiệp, thân thiện, hỗ trợ người học tốt. Sinh viên tốt nghiệp tại đây được đảm bảo học lên Đại học Melbourne hoặc bất cứ đại học nào nếu đủ điểm.

Nhật Lệ