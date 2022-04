Đại học Massey chăm sóc sức khỏe tinh thần cho du học sinh

New ZealandĐại học Massey chú trọng vấn đề tinh thần, hỗ trợ sinh viên vượt qua áp lực học tập, cú sốc văn hóa và cả nhiều vấn đề nhạy cảm trong cuộc sống.

Trong cuộc trò chuyện với chủ đề Hành vi công dân số, thuộc chuỗi sự kiện Global Unitalk do Viện ISB, trường Đại học Kinh tế TP HCM tổ chức, tiến sĩ Mia Phạm, giảng viên cao cấp ngành tài chính, Đại học Massey đã chia sẻ thông tin du học sinh tại trường nói riêng và New Zealand nói chung luôn được hỗ trợ về mặt tinh thần, nhất là trên không gian số.

Gặp áp lực, cứ tìm tới trường

New Zealand là một trong những điểm đến ưa thích của du học sinh Việt Nam. Đất nước này đã có 10 năm liên tiếp là quốc gia yên bình nhất thế giới trong nhóm các nước nói tiếng Anh (theo Global Peace Index, 2019). New Zealand còn đứng thứ 3 thế giới về Chỉ số Sáng tạo toàn cầu (Global Creativity Index) và Chỉ số Tự do kinh tế (Index Of Economic Freedom) trong năm 2019.

Mỗi năm New Zealand đầu tư hàng tỉ đô la cho việc chăm sóc sức khỏe tinh thần (mental health) và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Bộ Y tế nước này cũng cung cấp cho người dân các kênh hotline để chia sẻ và nhận tư vấn từ các chuyên gia. Chính phủ New Zealand xây dựng trang web Small Step để bất kỳ ai, không chỉ người dân xứ sở kiwi, có thể sử dụng nhằm vượt qua stress và cân bằng cuộc sống.

Trang Small Steps được Chính phủ New Zealand lập ra để hỗ trợ sức khỏe tinh thần người dân. Ảnh: Chụp từ màn hình

Tại Đại học Massey, sinh viên nếu gặp phải các vấn đề về tinh thần có thể tìm đến chương trình hỗ trợ của nhà trường và được sắp xếp gặp chuyên gia tư vấn. "Du học sinh chuyển từ môi trường cấp 3 đến đại học, không có bố mẹ bên cạnh, thường rất nhạy cảm. Sự quan tâm về mặt tinh thần từ nhà trường sẽ tốt cho các bạn", tiến sĩ Mia Phạm chia sẻ.

Các bạn sinh viên cũng có thể tìm đến sự trợ giúp về tinh thần nếu gặp áp lực trong thi cử, bị bắt nạt, hay đang trải qua những vấn đề khó nói. Chị Mia Phạm đánh giá: "Đây là một hoạt động rất nhân văn của Đại học Massey. Các vấn đề tinh thần dù lớn hay nhỏ đều ảnh hưởng rất nhiều đến việc học và cuộc sống của các bạn, thậm chí để lại những hậu quả nghiêm trọng".

Đại học Massey có chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho sinh viên. Ảnh: Đại học Massey

Nữ tiến sĩ cũng đưa ra những lưu ý khi các bạn trẻ hoạt động trên không gian mạng, nhất là chia sẻ thông tin cá nhân. Khi bắt đầu hành trình du học ở một đất nước mới, sinh viên Việt Nam thường thích chia sẻ cuộc sống của bản thân trên mạng xã hội. Điều này vô tình có thể khiến những thông tin cá nhân của các bạn bị tiết lộ và có thể bị kẻ xấu lợi dụng, gây rắc rối.

Chị khuyến cáo, không chỉ bảo mật thông tin của bản thân, các bạn còn cần tôn trọng riêng tư của người khác. Chị vẫn còn nhớ câu chuyện một bạn sinh viên Việt Nam tình cờ nhặt được bằng lái xe, sau đó chụp ảnh lại và hỏi trên nhóm chung đây là của ai để trao trả. Dù đó là một hành động tốt nhưng chủ nhân của chiếc bằng lái lại không hài lòng vì thông tin cá nhân của bạn ấy bị đưa lên mạng.

Du học sinh không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Ảnh: Đại học Massey

Về vấn đề bị bắt nạt trên mạng, chị Mia Phạm cho rằng điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu với bất kỳ ai. Nếu bạn là một người nhạy cảm thì bạn sẽ càng dễ bị tổn thương trước những thông tin trên mạng. Hạn chế chia sẻ quá nhiều thông tin riêng tư lên mạng xã hội cũng là cách để các bạn tránh việc người khác dùng nó để bắt nạt mình. "Khi bạn cảm thấy không thoải mái, tổn thương với lời nói, hình ảnh trên mạng, thì bạn đừng giữ trong lòng, hãy chia sẻ và nói lên vấn đề của mình", chị Mia Phạm khuyên các bạn du học sinh.

Môi trường học tập và trao đổi an toàn cho sinh viên

Ngoài các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần, Đại học Massey còn triển khai công nghệ giảng dạy kỹ thuật số rộng rãi. Đáng chú ý nhất là STREAM, hệ thống quản lý giảng dạy và học tập duy nhất tại Đại học Massey.

"Mỗi sinh viên khi nhập học sẽ được cung cấp một tài khoản riêng để đăng nhập. Điều này khiến STREAM trở thành một môi trường trao đổi học tập vừa an toàn, vừa hiệu quả cho sinh viên", chị Mia Phạm chia sẻ. Các bạn sinh viên có thể sử dụng STREAM để truy cập vào các học liệu, tài nguyên cần thiết cho lớp học. Các bạn cũng có thể trao đổi những câu hỏi liên quan đến bài học trên các diễn đàn chung và liên lạc riêng với giáo viên khi có các vấn đề cần hỗ trợ.

Khuôn viên Đại học Massey. Ảnh: Đại học Massey

Khi gặp các vấn đề trong quá trình học tập và sinh sống tại New Zealand, sinh viên Đại học Massey còn có thể liên lạc với đường dây nóng của trường. Tùy thuộc vào việc các bạn đang cần hỗ trợ về điều gì, nhà trường sẽ hướng dẫn đến bộ phận cụ thể. Sinh viên có thể yêu cầu giúp đỡ về vấn đề kỹ thuật như máy móc, thiết bị học tập đến những sự việc nghiêm trọng có liên quan đến luật pháp.

Trong năm 2022, Đại học Massey hợp tác cùng Global Pathways xét tuyển thẳng học sinh, sinh viên Việt Nam. Các bạn có thể đăng ký xét tuyển với kết quả học tập THPT hoặc kết quả thi tốt THPT của mình. Hiện tại, chương trình Massey Global Pathways cung cấp hai mô hình du học chuyển tiếp 1+2 và 1.5+1.5 để sinh viên chọn lựa và sắp xếp kế hoạch học tập linh hoạt, phù hợp với bản thân.

