Đại học Kinh tế dự kiến bỏ xét học bạ ở hầu hết ngành

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) sẽ không dùng học bạ, giảm 3 tổ hợp với các ngành đào tạo chính quy trong nước.

Thông tin được trường công bố sáng 23/12. Cụ thể, năm 2026, trường Đại học Kinh tế dự kiến tuyển 3.000 sinh viên cho 6 ngành bằng ba phương thức chính, gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (gồm cả xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế), dựa vào điểm thi đánh giá năng lực HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

So với năm 2025, trường bỏ xét học bạ THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, trường dự kiến sử dụng 5 tổ hợp gồm D01 (Toán, Văn, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), C04 (Toán, Văn, Địa), C03 (Toán, Văn, Sử), X01 (Toán, Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật). Như vậy, ba tổ hợp không còn là A01 (Toán, Lý, Anh), D09 (Toán, Sử, Anh) và D10 (Toán, Địa, Anh).

Tuy nhiên, thay đổi trên chỉ áp dụng với các ngành đào tạo chính quy trong nước. Với các chương trình liên kết với nước ngoài, trường vẫn sử dụng điểm học bạ và tất cả tổ hợp trên cùng với D08 (Toán, Sinh, Anh).

Các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-level và giải thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật sẽ được cộng điểm khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 dự kiến như sau:

Năm 2025, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB), cũng tuyển 3.000 sinh viên, trong đó 2.500 hệ chính quy trong nước, còn lại là chương trình liên kết với nước ngoài. Điểm chuẩn là từ 24,2 đến 25,72, ngành Kế toán và Kinh tế phát triển lấy thấp nhất, Kinh tế quốc tế cao nhất.

Học phí UEB năm học 2025-2026 là 46 triệu đồng với hệ chính quy trong nước. Riêng ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao có mức 31,5 triệu đồng.

Với các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài, học phí cao nhất hơn 100 triệu đồng một năm.

Trường Đại học Kinh tế tham gia tư vấn tuyển sinh tại trường THPT ở Hà Nội hồi tháng 10. Ảnh: Fanpage trường

Dương Tâm