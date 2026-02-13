Đại học Kiến trúc Hà Nội bỏ xét học bạ, tăng điểm cộng IELTS

Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) chỉ cộng điểm thưởng cho thí sinh có kết quả học bạ cao, đồng thời tăng mức khuyến khích với nhóm có IELTS.

Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2026 dự kiến tuyển 3.590 sinh viên, tăng gần 400 so với năm ngoái. Ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với điểm thi năng khiếu.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2026

So với năm ngoái, trường không còn xét riêng học bạ. Tuy nhiên, thí sinh nộp trực tuyến kết quả học bạ được xét điểm thưởng ở nhiều ngành, căn cứ điểm học bạ 6 kỳ của các môn thuộc tổ hợp. Cụ thể, trường cộng 1,5 điểm cho thí sinh có điểm học bạ trong top 10%, cộng 1,2 cho thí sinh top 20% và cộng 1 điểm cho top 30%.

Ngoài ra, thí sinh có giải ba cấp tỉnh trở lên hoặc học hệ chuyên cũng sẽ được cộng điểm thưởng, nhưng không quá 1,5.

Với thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương, đăng ký vào chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc, trường cộng 0,8-1,5 điểm khuyến khích. So với năm ngoái, mức này cao hơn 0,2.

Bảng cộng điểm khuyến khích với thí sinh có IELTS và chứng chỉ tiếng Anh khác của Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2026 như sau:

Về tổ hợp, năm nay Đại học Kiến trúc Hà Nội bỏ xét bằng tổ hợp THM (Toán, Ngữ văn, Công nghệ). Thay vào đó, trường bổ sung khối A01 (Toán, Lý, Anh).

Năm ngoái, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 16,1 đến 24,15 (thang 30) và 24,85-26,25 (thang 40).

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội hồi tháng 1/2025. Ảnh: Fanpage trường

Dương Tâm