Đại học Khoa học Tự nhiên xóa sổ 11 tổ hợp, tăng học phí

Trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) bỏ 11 tổ hợp đã dùng năm ngoái, học phí dự kiến tăng khoảng 2 triệu đồng.

Theo thông báo của trường, các phương thức xét tuyển năm 2026 gồm: tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực HSA, chứng chỉ quốc tế SAT và kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế.

Trong đó, với phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp, HUS bỏ 11 tổ hợp cũ, gồm B01 (Toán, Sinh, Sử), D09 (Toán, Sử, Anh) cùng loạt tổ hợp có các môn như Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ (Nông nghiệp và Công nghiệp). Ngược lại, trường bổ sung tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử).

26 tổ hợp xét tuyển của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2026 như sau:

Về học phí, trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến thu 19,1-40 triệu đồng một năm (nếu tính 10 tháng). So với lứa sinh viên hiện tại, mức này tăng khoảng 2 triệu đồng, tùy ngành.

Năm ngoái, HUS tuyển hơn 2.400 sinh viên cho 28 ngành, chương trình đào tạo. Điểm chuẩn từ 20,05 đến 26, cao nhất ở ngành Khoa học dữ liệu.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Dương Tâm