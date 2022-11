Đại học Khoa học Mỹ dự hội nghị giáo dục quốc tế QS 2022

IndonesiaĐại học Khoa học Mỹ đã chia sẻ những giá trị và chương trình giáo dục bậc cao tại hội nghị QS Higher Ed, châu Á Thái Bình Dương 2022 từ 8 - 10/11.

Được thành lập tại tiểu bang Hawaii, Mỹ, Đại học Khoa học Mỹ - The American University of Science (AUS) là đại diện cho giáo dục Mỹ tại hội nghị QS Higher Ed lần này. AUS đã chia sẻ những giá trị và chương trình giáo dục bậc cao của trường đến các khách mời. Các chia sẻ của đại diện nhà trường cũng hướng tới dỡ bỏ rào cản tiếp cận giáo dục đỉnh cao của sinh viên toàn cầu, tạo cơ hội trao đổi hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới.

Từ trái qua: thầy Robert McKeith, thầy Michael Knight, Giáo sư Christian Lương (đại diện trường AUS), cô Bridget Leary (đại diện QS), thầy Robert Wenn (đại điện AUS) trong buổi làm việc tại hội nghị. Ảnh: AUS

Trong khuôn khổ hội nghị, AUS đã có phiên thảo luận riêng tại sân khấu chính về chủ đề Competency-based Education (CBE - Giáo dục dựa trên năng lực). CBE được dựa trên giá trị và tiêu chí hoạt động của AUS, đó là giáo dục dễ tiếp cận, nhằm tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sinh viên, nhất là các sinh viên trưởng thành, vừa học vừa làm. Vì thế, CBE là một trong những phương pháp tiếp cận mà AUS chú trọng phát triển và áp dụng cho hầu hết các chương trình giáo dục tại trường, bao gồm các chương trình đào tạo ngắn hạn và khóa tiếng Anh. Phương pháp tiếp cận CBE cho phép sinh viên học tập dựa trên năng lực mà không phụ thuộc vào thời gian học tại lớp, và được linh hoạt thời hạn hoàn thành khoá học.

Từ trái qua: cô Bridget Leary (đại diện QS), Giáo sư Christian Lương, thầy Michael Knight, thầy Robert McKeith, thầy Robert Wenn (đại điện AUS) trong phiên thảo luận. Ảnh: AUS

Điển hình cho ưu điểm của CBE là trong giai đoạn Covid-19, CBE giúp sinh viên hoàn thành chương trình học mà không bị gián đoạn do giãn cách xã hội. Một ưu điểm khác của CBE phù hợp với tiêu chí giáo dục dễ tiếp cận là mức học phí phải chăng.

Tại AUS, sinh viên được thụ hưởng nhiều chương trình học bổng từ các đối tác giáo dục của AUS, giúp cho việc tiếp cận các chương trình học bậc cao như Executive MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Điều hành Cao cấp) hay MSEd TESOL & Applied Linguistics (Thạc sĩ Khoa học Giáo dục Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai - Ngôn ngữ học ứng dụng) một cách dễ dàng hơn. Chương trình Executive MBA của AUS được kiểm định bởi các tổ chức của Anh quốc như EduQual, Chartered Management Institute - CMI và Institute of Leadership and Management - ILM; Chương trình MSEd Tesol & Applied Linguistics được kiểm định bởi Learning Resource Network - LRN và Chartered Institute of Linguists - CIOL (cũng từ Anh quốc). Vì thế, sinh viên khi tốt nghiệp sẽ nhận song bằng, một từ Mỹ và một từ Anh. Sinh viên AUS còn có cơ hội nhận các danh hiệu như Chartered Manager (CMgr), Chartered Fellow (CMgr FCMI), Chartered Linguist (CL) hoặc Fellow (FInstLM).

Chính sách học bổng của AUS dành cho hai chương trình trên lên đến hơn 90%, được cấp cho hầu hết các sinh viên dựa theo nhu cầu. Khi trình bày các yếu tố về nhân khẩu học, tính chất công việc, thu nhập, số người phụ thuộc cũng như nguyện vọng học của bản thân... là sinh viên đã được hưởng một mức học bổng để thụ hưởng một chương trình giáo dục đẳng cấp quốc tế.

Theo Giáo sư Christian Lương, Chủ tịch AUS, với nhu cầu học tập bậc cao của sinh viên và người đi làm ngày càng nhiều, cùng với tiến bộ của khoa học công nghệ, CBE cho phép nhiều người tiếp cận giáo dục bậc cao một cách dễ dàng. Sự kết nối hợp tác giữa các trường đại học quốc tế thông qua hội nghị QS cũng trao thêm cơ hội và triển vọng cho sinh viên toàn cầu nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. AUS đã đặt cơ sở đầu tiên của mình tại Việt Nam toạ lạc tại Vinhomes Bason, quận 1, TP HCM, là bước đầu góp phần mang đến cơ hội học tập bình đẳng và chất lượng quốc tế cho sinh viên Việt Nam.

Từ trái qua: Giáo sư Christian Lương, thầy Robert McKeith, thầy Michael Knight gặp gỡ đối tác tại Hội nghị. Ảnh: AUS

Hội nghị QS Higher Ed, Châu Á Thái Bình Dương 2022 diễn tại Jakarta quy tụ các nhà lãnh đạo tư tưởng, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đại học và sau đại học đến từ 60 trường đại học danh tiếng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các tham luận trong hội nghị thảo luận về các xu hướng giáo dục sắp tới cũng như nhu cầu và cơ hội của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin đã có bài phát biểu chúc mừng tại hội nghị, cũng như chia sẻ về sự phát triển của giáo dục bậc cao toàn cầu nói chung và khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng. Hội nghị còn trao giải cho Top 10 trường Đại học Quốc tế đạt danh hiệu QS Star trong năm 2022.

Kim Kim