Đại học hơn 100 tuổi ở California giải thể vì thiếu sinh viên

MỹVì thiếu sinh viên, trường Nghệ thuật California (California College of the Arts) sẽ đóng cửa vào cuối năm học tới, chấm dứt 119 năm hoạt động.

Thông tin này được Chủ tịch CCA David Howse gửi đến toàn thể sinh viên và giảng viên qua email nội bộ, hồi giữa tháng 1. Theo thỏa thuận, Đại học Vanderbilt (xếp thứ 17 tại Mỹ theo U.S.News) sẽ tiếp quản toàn bộ cơ sở chính để mở các chương trình đại học và sau đại học.

Hiện trường có gần 1.300 sinh viên. Nhóm dự kiến tốt nghiệp năm nay vẫn có thể hoàn thành chương trình như bình thường. Sinh viên các khóa sau sẽ được hỗ trợ chuyển đổi bằng, theo cam kết của trường.

"Đây không phải là quyết định dễ dàng, và chúng tôi dự đoán có thể sẽ có những cảm xúc sốc, thất vọng và chán nản", Howse viết.

Ông Howse cho biết lượng sinh viên đăng ký sụt giảm gây ra thách thức tài chính lớn, kèm tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài khiến trường không thể duy trì các chương trình hiện có hay đầu tư vào mảng mới.

Thực tế, trường đã chật vật trong nhiều năm qua. Năm 2024, CCA chi 123 triệu USD để xây dựng cơ sở mới và sáp nhập với cơ sở cũ, nhưng lượng sinh viên giảm mạnh đã khiến ngân sách thâm hụt tới 20 triệu USD.

Khuôn viên trường Nghệ thuật California tại San Francisco. Ảnh: CCA.

Hồi tháng 2 năm ngoái, CCA từng nhận được 45 triệu USD cứu trợ khẩn cấp, trong đó một nửa là tài trợ của bang, một nửa đến từ Jensen Huang - CEO của tập đoàn công nghệ hàng đầu về chip - Nvidia. Số tiền này tưởng chừng là "phao cứu sinh" cho ngôi trường lâu đời, song theo ông Howse nó không đủ để giúp trường tiếp tục hoạt động một cách độc lập.

Đây là một đòn giáng mạnh vào đời sống nghệ thuật đang dần mai một tại thành phố San Francisco. Trước đó, Viện Nghệ thuật San Francisco (SFAI) 151 năm tuổi cũng phải dừng hoạt động vào năm 2022 vì khủng hoảng tài chính. Hay Cao đẳng Mills tại Oakland bị Đại học Northeastern mua lại và sau đó xóa sổ gần như mọi chương trình nghệ thuật.

"Cảm giác giống như một cơn ác mộng lặp lại", Glen Helfand, giáo sư đã giảng dạy 23 năm tại CCA, chia sẻ.

Ngược lại, thị trưởng Daniel Lurie lại nhìn nhận thương vụ với Vanderbilt như một cơ hội để hồi sinh khu vực trung tâm thành phố San Francisco. Tại buổi họp báo hôm 13/1, Lurie cũng thông báo về một chiến dịch gây quỹ, với sự góp mặt của nhiều tỷ phú và giới tài phiệt như Chris Larsen hay Brandon Boze.

Đại diện Đại học Vanderbilt cam kết sẽ tôn vinh di sản hơn 100 năm của CCA bằng cách duy trì một viện nghệ thuật mang tên trường và tiếp quản bảo tàng Wattis. Dự kiến khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ có khoảng 1.000 sinh viên.

Trường Nghệ thuật California được thành lập năm 1907 bởi nhà thiết kế người Mỹ gốc Đức Frederick Meye. Trên website, trường cho biết đào tạo các chương trình cử nhân Mỹ thuật, ở nhiều ngành như Thiết kế, Hoạt hình, Hội họa, Nhiếp ảnh...

Những cựu sinh viên nổi bật bao gồm họa sĩ vẽ kịch bản phim hoạt hình "Adventure Time" Ako Castuera, nhà làm phim đoạt giải Oscar kiêm nhạc sĩ nhạc punk Audrey Marrs, tác giả và họa sĩ minh họa của "Strega Nona" Tomie dePaola, và tác giả kiêm họa sĩ truyện tranh "Hellboy" Michael Mignola.

Trên thế giới, do ảnh hưởng về nhân khẩu học với tỷ lệ sinh ngày càng giảm, các đại học ở Nhật, Hàn Quốc... cũng đang đối mặt nguy cơ bị xóa sổ. Ngay tại Mỹ, lãnh đạo Đại học Brandeis dự báo 20-25% cơ sở giáo dục đại học sẽ phải đóng cửa trong những năm tới, do hàng loạt thay đổi như nhân khẩu học, kinh tế, công nghệ.

Khánh Linh (Theo SFGATE, The San Francisco Standard)