Đại học Hàn Quốc ồ ạt tăng học phí với du học sinh

Thiếu nguồn trả lương giảng viên, đầu tư thiết bị thực hành, nhiều đại học ở Hàn Quốc dự kiến tăng học phí với du học sinh từ 3-11%.

Đại học Yonsei hồi đầu tháng mở đầu làn sóng này, khi công bố tăng học phí với sinh viên quốc tế hệ đại học thêm 6% so với mức hiện nay, lên mức 4,5-7,5 triệu won (80-134 triệu đồng) mỗi học kỳ. Riêng du học sinh trường Underwood International College thuộc đại học này chỉ bị tăng gần 3,2%.

Đại học Nữ sinh Ewha áp mức tăng 7% với tất cả du học sinh, từ bậc đại học đến tiến sĩ so với hiện tại (4,7 triệu won/kỳ). Đại học Sogang tương tự, cho biết cũng tăng 7%.

Trong khi đó, Đại học Sungkyunkwan tăng 6%. Tỷ lệ này ở Đại học Hanyang, Đại học Kyung Hee là 5%.

Mức tăng lớn nhất là ở Đại học Hàn Quốc, dự kiến hơn 11%. Hiện sinh viên nước ngoài tại trường này đang phải đóng 5,8-7,8 triệu won/kỳ, tức khoảng 103-139 triệu đồng. Với hệ sau đại học, mỗi ngành có mức tăng khác nhau, từ 2-5%.

Sinh viên Hàn Quốc cũng phải đóng học phí cao hơn, song mức tăng chỉ là 3,19% - mức trần theo quy định của chính phủ, tương ứng với tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng trung bình trong ba năm gần nhất.

Du học sinh tại Đại học Hàn Quốc. Ảnh: Korea University.

Trước đây, chỉ những trường giữ ổn định mức thu hoặc giảm học phí mới đủ điều kiện nhận một số nguồn tài trợ của chính phủ.

Tình hình bắt đầu thay đổi từ năm ngoái khi 136 đại học, tương đương hơn 70% số trường, quyết định tăng học phí. Dù bị Bộ trưởng Giáo dục gửi thư thúc giục, nhóm này không thay đổi quyết định vì việc "đóng băng" học phí đã làm suy giảm khả năng cạnh tranh của họ.

Hiệu trưởng một đại học công ở Seoul cho biết: "Lương giảng viên thấp đến nỗi ngay cả khi tìm được những người tài năng, chúng tôi cũng không thể đưa ra mức lương cạnh tranh".

Một số trường nói thiếu hệ thống làm mát cho bộ xử lý đồ họa (GPU) - vốn cần thiết cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, buộc phải tắt máy khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Sinh viên vì thế không thể thiết kế mạch bán dẫn trong khi phải hứng nước rò rỉ từ trần nhà mỗi khi trời mưa lớn.

Ở khu vực tư, Hwang In-sung, Tổng thư ký Hiệp hội các hiệu trưởng đại học tư thục Hàn Quốc (KAPUP), cho rằng các trường đang bị "bó chân, bó tay" khi chính phủ vừa cắt giảm hỗ trợ, vừa yêu cầu giữ học phí thấp để cạnh tranh với các trường công lập.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên trong nước đang phản ứng dữ dội vì chưa thấy lợi ích thiết thực nào từ đợt tăng học phí năm ngoái. Hội sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc chỉ trích nhà trường năm trước đã tăng 5% học phí nhưng không dùng tiền đó để phục vụ sinh viên như đã hứa.

Trong khi đó, Hội sinh viên Đại học Hàn Quốc tuyên bố họ không thấy chất lượng giảng dạy cải thiện. Hội sinh viên Đại học Nữ sinh Ewha cũng yêu cầu trường tự xoay xở bằng cách xin thêm tài trợ thay vì đổ áp lực lên vai người học.

"Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và đảm bảo sinh viên tiếp tục được hỗ trợ", Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc cho biết.

Hàn Quốc hiện có hơn 300.000 du học sinh, trong đó hơn 1/3 là người Việt. Học phí tại 10 đại học hàng đầu hiện dao động 2,7-19 triệu won (50-346 triệu đồng) mỗi năm.

Khánh Linh (Theo Asia News Network, Korea Joongang Daily, Donga Ilbo)