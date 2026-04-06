Đại học Dược Hà Nội thêm hai tổ hợp, không quy đổi điểm IELTS

Trường Đại học Dược Hà Nội lần đầu sử dụng hai tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) để xét tuyển nhưng không quy đổi IELTS sang điểm môn Tiếng Anh.

Trường Đại học Dược Hà Nội tối 6/4 cho biết tuyển 890 sinh viên bằng các phương thức tương tự năm ngoái, gồm: xét tuyển thẳng; xét kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ SAT, xét học bạ với học sinh chuyên hoặc xét chứng chỉ GCE A-level; dựa vào điểm thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, ngành Dược học xét bằng tất cả phương thức trên. Ba ngành còn lại là Hóa dược, Hóa học và Công nghệ sinh học không sử dụng điểm TSA.

Thí sinh đăng ký xét bằng học bạ, chứng chỉ hay điểm TSA đều phải có kết quả học tập ba năm THPT đạt mức tốt. Tuỳ phương thức, các em còn cần đáp ứng yêu cầu về điểm học bạ các môn theo tổ hợp.

Với SAT, trường chỉ chấp nhật SAT 1400/1600 trở lên với ngành Dược và 1350 với ngành khác. Với A-level, thí sinh cần có kết quả mỗi môn thuộc tổ hợp đạt từ 80/100, riêng ngành Dược học là 90 trở lên.

Về tổ hợp, ngoài hai tổ hợp truyền thống tuyển sinh từ những năm trước là A00 (Toán, Lý, Hóa) và B00 (Toán, Hóa, Sinh), năm nay, trường bổ sung D07 (Toán, Hóa, Anh) ở ngành Hóa học và B08 (Toán, Sinh, Anh) ở ngành Công nghệ sinh học.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển Đại học Dược Hà Nội năm 2026 chi tiết như sau:

TT Chương trình, ngành Chỉ tiêu Tổ hợp 1 Dược học 680

(bao gồm 30 chỉ tiêu chương trình liên kết với Đại học Sydney, Australia) A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh) 2 Hóa dược 90 A00 (Toán, Lý, Hóa) 3 Hoá học 60 A00 (Toán, Lý, Hóa)

D07 (Toán, Hóa, Anh) 4 Công nghệ sinh học 60 B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

Trường Đại học Dược Hà Nội không sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi mà chỉ cộng điểm khuyến khích khi thí sinh xét học bạ (với học sinh chuyên), xét điểm thi TSA hoặc điểm thi tốt nghiệp.

Mức điểm cộng khuyến khích với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên như sau:

IELTS TOEFL iBT PTE Academic Cambridge English Điểm cộng khuyến khích 5.5 46-59 42-49 162-168 0,25 6.0 60-78 50-57 169-175 0,5 6.5 79-93 58-64 176-184 0,75 7.0 94-101 65-72 185-191 1 7.5 102-109 73-78 192-199 1,25 ≥ 8 ≥ 110 ≥ 79 ≥ 200 1,5

Ngoài ra, thí sinh còn được cộng 0,5-1,5 điểm nếu có giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh hoặc giải ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia trở lên. Tổng điểm cộng khuyến khích của tất cả thành tích không quá 3 điểm.

Học phí Đại học Dược Hà Nội năm học 2026-2027 là 58 triệu đồng với ngành Dược học, 38,5 triệu với ngành Hóa dược và 28 triệu đồng với hai ngành còn lại.

Với chương trình liên kết ngành Dược học, mức học phí khi học tại trường Đại học Dược Hà Nội là 150 triệu đồng một năm. Khi chuyển sang học tại Đại học Sydney, học phí sẽ theo quy định của trường đối tác. Sinh viên tốt nghiệp sẽ sở hữu ba bằng gồm bằng Dược sĩ của trường Đại học Dược Hà Nội, bằng Cử nhân Dược (B.Pharm) và Thạc sĩ thực hành Dược (M.Pharm Practice) của Đại học Sydney.

Chi tiết ngành Dược học chương trình liên kết Đại học Sydney

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội theo điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 20 đến 24,5 điểm, ngành Dược học cao nhất và Công nghệ sinh học thấp nhất.

