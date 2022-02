Đại học Curtin giới thiệu ngành học nổi bật tại sự kiện du học

Đại học Curtin sẽ giới thiệu ngành học nổi bật của trường và một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích định cư... tại "Triển lãm du học toàn cầu".

Sự kiện do Công ty tư vấn du học Đức Anh tổ chức vào lúc 9-18h, ngày 27/2 trên nền tảng Skype hoặc Zoom. Tại đây, học sinh, sinh viên có thể trao đổi với cô Tiffany Phạm, Giám đốc quốc gia của Đại học Curtin về lợi thế kép từ hỗ trợ của trường và bang Tây Australia. Độc giả đăng ký tham dự và nhận thông tin tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ tại đây.

Theo Khảo sát kết quả tốt nghiệp 2019 của QILT, Đại học Curtin là trường công lập đứng đầu của bang Tây Australia về tỷ lệ việc làm và mức lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp. Trình độ của nhân viên, sự gắn kết của sinh viên và tài nguyên học tập của trường này cũng xếp hạng 1 bang do The Good Universities Guide công bố.

Trường có một số ngành nổi bật như STEM, kinh doanh, y tế - sức khỏe.. Trong đó, nhóm ngành STEM là sự lựa chọn của 20% sinh viên khi du học Australia, áp đảo so với các ngành khác. Trường có thế mạnh về đào tạo nhóm ngành STEM với thứ hạng rất cao trên thế giới, trong đó: ngành Khai mỏ đứng thứ hai năm 2021, Kỹ thuật Dầu khí hạng 38 năm 2020, theo QS. Cũng trong bảng xếp hạng này, năm 2021, Curtin lọt top 100 về Xây dựng dân dụng và kết cấu, top 150 về Kỹ thuật hóa...

Theo đại diện trường, 55% sinh viên STEM sau khi tốt nghiệp đang là chuyên gia, trong đó 26% nhân sự có mức lương trên 104.000 AUD một năm.

Đại học Curtin có thế mạnh đào tạo ngành STEM. Ảnh: Đại học Curtin

Với nhóm ngành kinh doanh, Đại học Curtine đào tạo Kế toán, Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Logistics Marketing, Du lịch - Khách sạn, Luật kinh doanh... Trường nằm trong top 15 Australia, top 250 thế giới về đào tạo Kinh doanh - Quản trị trong bảng xếp hạng QS 2021 và được EQUIS, AACSB Internationl và EFMD Accredited MBA công nhận là ngôi trường kinh doanh ưu tú toàn cầu.

Bên cạnh đó, theo Good Universities Guide 2020, trường đứng đầu bang Tây Australia về trải nghiệm giáo dục trong lĩnh vực này với cơ sở vật chất hiện đại; sở hữu phòng giao dịch thị trường chứng khoán mô phỏng môi trường kinh doanh giống như thực tế, trang bị phần mềm Thomson Reuters và các cổng giao dịch lấy cảm hứng từ Phố Wall...

Sinh viên trong trường còn có cơ hội thực tập, tham gia chương trình trao đổi sinh viên và du học tại trường đối tác như Đại học Stanford, Trường Kinh doanh European, Trường Kinh tế London, UCLA, Trường Kinh doanh Copenhagen...

Với các ngành y tế - sức khỏe, trường sở hữu Trường Y Curtin - đơn vị xếp hạng 1 tại Australia về chất lượng giảng dạy, gắn kết sinh viên và phát triển các kỹ năng, theo Good Universities Guide 2021-2022. Hầu hết các khóa học đều kết hợp thực tập và làm việc tại các cơ sở y tế, đảm bảo sinh viên có đủ số giờ học việc thực tế trong suốt quá trình học tập.

Sinh viên có thể tham gia thực tập đến 1050 giờ trong 4 năm học và học tập liên ngành từ năm nhất để thuần thục kỹ năng làm việc nhóm với các sinh viên ngành khác nhằm tập trung chăm sóc và đáp ứng tốt nhu cầu của bệnh nhân.

Trường còn cung cấp các khóa học tiếng Anh chuyên ngành miễn phí cho sinh viên và đào tạo hầu hết các chuyên ngành trong lĩnh vực như: Phẫu thuật, Nha khoa, Dược, Khoa học Y sinh, Khoa học bức xạ y tế, Điều dưỡng..

Ngoài ra, trường còn có thế mạnh trong ngành công tác xã hội - lĩnh vực luôn nằm trong danh sách được ưu tiên định cư tại Australia. Chương trình đào tạo ngành này tại Curtin được đánh giá 5 sao về chất lượng giảng dạy, hỗ trợ sinh viên và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực, do Good Universities Guide 2022 ghi nhận. Hơn hết, bằng công tác xã hộicủa Đại học Curtin được công nhận bởi nhiều hiệp hội nghề nghiệp uy tín như Australian Association of Social Workers, WA Society of Professional Social Workers...

Tại sự kiện, Đại học Curtin mang đến nhiều chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam. Trong đó có học bổng Merit giảm 25% học phí năm học đầu tiên, khoảng 10.000 AUD cho sinh viên có điểm GPA cao, lớp 12 đạt từ 8.0 hoặc bậc đại học đạt 6.5 trở lên; học bổng hỗ trợ sinh viên học online trị giá đến 5.000 AUD mỗi kỳ; học bổng Tiếng Anh trị giá 6.580 AUD.

Ngoài ra, sinh viên đã nhận học bổng Merit trước đó có thể hưởng thêm chính sách hỗ trợ 25% học phí toàn khóa với chương trình cử nhân Khoa học và kỹ thuật nếu có thành tích tốt.

Đại học Curtin có nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế. Ảnh: Đại học Curtin

Công ty Đức Anh là một trong những đại diện của Đại học Curtin tại Việt Nam. Công ty sẽ tư vấn chọn trường và ngành học; hỗ trợ xin học, học bổng cao nhất theo điều kiện cá nhân; luyện, tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE A thay thế cho IELTS, TOEFL; xin visa du học; theo sát trong suốt quá trình du học... Ngoài vấn đề học tập, đơn vị còn tư vấn làm việc trên toàn cầu, định cư; bố trí ăn ở nơi hay hỗ trợ tìm việc làm thêm 20 giờ một tuần trong khi du học.

Thiên Minh