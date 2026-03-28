Đại học châu Á 'trồi sụt' trên bảng xếp hạng theo ngành

Nhiều đại học ở Đông Á tụt hạng, vắng mặt trong top 100 của bảng xếp hạng theo ngành, trong khi Nam Á và Đông Nam Á vươn lên, nổi bật là Ấn Độ và Singapore.

Tổ chức QS ngày 25/3 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo 5 lĩnh vực. Ở mỗi nhóm, QS đưa ra bảng xếp hạng chung và theo ngành (tổng 55 ngành).

Tại châu Á, khu vực Nam Á có tỷ lệ trường tăng hạng theo ngành học cao nhất (40%), theo sau là Đông Nam Á (38%), cũng dẫn đầu thế giới.

Theo QS, khu vực Nam Á có tỷ lệ trường thăng hạng mạnh nhất trong lĩnh vực là Kỹ thuật và Công nghệ (42%), Khoa học xã hội và quản lý (41%). Trong đó, đại diện nổi bật là Ấn Độ với 99 trường góp mặt, nhiều hơn năm ngoái 20. Các trường này chiếm 599 vị trí trên các bảng xếp hạng ngành, tăng 12,4% so với năm ngoái, trong đó số thăng hạng chiếm 44%.

Theo tờ The Tribune, tỷ lệ thăng hạng của các đại học Ấn Độ là cao nhất thế giới. Các trường xuất hiện 27 lần trong top 50 ở nhiều ngành học và lĩnh vực - tăng hơn gấp đôi so với năm 2024.

Ở Đông Nam Á, các đại học Singapore trong top 10 thế giới ở 42 ngành, đông nhất khu vực và thứ 3 toàn cầu, theo Forbes. Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang cũng là hai trường châu Á duy nhất lọt vào top 10 của bảng xếp hạng lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ.

Một góc Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Ảnh: Tsinghua University Fanpage

Trong khi đó, Đông Á có số trường mới gia nhập nhiều nhất, nhưng tỷ lệ tụt hạng ở các ngành học cũng lớn nhất (43%). Các đại học quốc gia của Hàn Quốc vắng bóng ở top 100 và 200 của các bảng xếp hạng ngành. Dữ liệu từ The Chosun Daily cho thấy trong số các trường dẫn đầu, chỉ một có trường lọt top 100 về ngành học, trong khi top 200 chỉ có 4.

Hong Kong (Trung Quốc) năm nay cũng có 141 trên 266 (tương đương 53%) lượt giảm thứ hạng về ngành học. Đây là đợt sụt giảm mạnh nhất trong vòng ba năm qua của khu vực này, theo SCMP.

Với các ngành trong top 20 và 50 thế giới, Đại học Hong Kong - top 1 châu Á năm 2026 theo QS cũng trong xu hướng tương tự. Trường chiếm 29 vị trí trong top 50 về ngành học, giảm 10 so với năm trước.

Trung Quốc chỉ có một đại diện trong top 10 xếp hạng chung của lĩnh vực, là Đại học Thanh Hoa, đứng thứ 10 thế giới về Khoa học tự nhiên.

Nếu xét về lĩnh vực, bảng Khoa học tự nhiên có nhiều đại học châu Á nhất (1.224 lượt). Theo sau là Khoa học xã hội và quản lý (1.176), Kỹ thuật và Công nghệ (1.109), Khoa học đời sống và Y khoa (925), cuối cùng là Nghệ thuật và Nhân văn (735).

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng có tiếng trên thế giới, bên cạnh THE (Times Higher Education) và ARWU (Shanghai Ranking).

Bảng xếp hạng theo lĩnh vực năm nay dựa trên dữ liệu từ 1.900 trường, tăng khoảng 300 so với năm ngoái.

QS sử dụng 5 tiêu chí, trong đó danh tiếng học thuật có trọng số lớn nhất (40-60%). Còn lại là uy tín của trường với nhà tuyển dụng; số trung bình trích dẫn trên một bài báo; chỉ số H-index đo năng suất nghiên cứu khoa học và mức độ ảnh hưởng của các công bố; chỉ số IRN đo hiệu quả hợp tác quốc tế. Do đó, những trường có nhiều bài báo quốc tế có lợi thế.

Việt Nam có 13 đại diện, được xếp hạng trong 23 ngành học, trong đó 4 trường lần đầu góp mặt.

Khánh Linh