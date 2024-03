Đại học Bath - Anh trao hơn 50 suất học bổng

AnhKhoa Quản trị, Đại học Bath trao hơn 50 suất học bổng bậc thạc sĩ cho sinh viên quốc tế, trong đó, chương trình cho du học sinh Việt trị giá đến 475 triệu đồng.

Đơn vị hướng tới mục đích trao quyền chủ động đến thế hệ trẻ và những cá nhân tài năng theo đuổi con đường học vấn chuyên nghiệp.

Học bổng từ Đại học Bath bao gồm nhiều lĩnh vực học thuật đa dạng với mức hỗ trợ khác nhau, tạo cơ hội cho các bạn trẻ có thành tích học tập xuất sắc, tố chất lãnh đạo và niềm đam mê đóng góp cho cộng đồng. Trong đó, học bổng Thạc sĩ dành cho sinh viên Việt Nam có 16 suất, mỗi suất trị giá 15.000 bảng Anh (tương đương 475 triệu đồng).

Với sinh viên quốc tế: trường trao đến 20 suất, trị giá 5.000 bảng Anh (tương đương 158 triệu đồng) mỗi suất. Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc có thể nhận học bổng trị giá 10.000 bảng Anh (tương đương 316 triệu đồng) nhằm hỗ trợ học phí. Số lượng học bổng của chương trình này là khoảng 15 suất.

Đại học Bath còn trao học bổng cho các cá nhân xuất sắc (15 suất) với mức hỗ trợ học phí 10.000 bảng Anh (tương đương 316 triệu đồng) mỗi suất. Ngoài ra, 5 cựu sinh viên xuất sắc có thể được giảm thêm 10% học phí trên mức giảm 10% dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học Bath.

Tòa nhà Khoa Quản trị Đại học Bath có không gian mở nhằm tạo điều kiện giúp sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp dễ dàng trao đổi, làm việc. Ảnh: Đại học Bath

Tiến sĩ Pete Nuttall - Phó hiệu trưởng kiêm Phó Giáo sư bộ môn Tiếp thị chia sẻ, Đại học Bath luôn tâm huyết với việc thúc đẩy sự xuất sắc trong học thuật và nuôi dưỡng tiềm năng của sinh viên. Các chương trình học bổng mang đến cơ hội mở rộng tầm nhìn cho thế hệ lãnh đạo tương lai, khuyến khích sinh viên khám phá lĩnh vực phong phú và kiến tạo đổi mới đột phá.

"Bằng Thạc sĩ Khoa Quản trị Đại học Bath không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn chuyên sâu, mà còn là hành trình khám phá bản thân, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hướng đến tương lai đầy triển vọng", ông nhấn mạnh.

Bath được xếp hạng là thành phố an toàn thứ hai dành cho sinh viên ở Anh và xứ Wales năm 2023, theo Complete University Guide. Ảnh: Đại học Bath

Nếu đã nhận và chấp thuận lời mời theo học một trong các chương trình thạc sĩ do Đại học Bath giảng dạy cho kỳ nhập học 2024 - 2025, sinh viên Việt Nam có thể nộp đơn xin cấp các học bổng này. Để đủ điều kiện xét học bổng, các bạn nộp học phí đặt chỗ theo thời hạn bốn tuần được ghi trong thư mời nhập học hoặc theo ngày quyết định học bổng (tùy theo điều kiện đến hạn trước).

Trường nhận hồ sơ xin học bổng trước ngày 20/5. Kết quả xét duyệt sẽ công bố trước ngày 20/6.

Đại học Bath là một trong những trường đại học hàng đầu tại Anh Quốc. Trường nằm trong danh sách "Trường Đại học của năm" do The Times và The Sunday Times Good University Guide công bố năm 2023. Đơn vị cũng lọt top 150 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2024 theo bảng xếp hạng của QS.

Khoa Quản trị - Đại học Bath sở hữu hệ thống chương trình học bậc thạc sĩ đa dạng như chuyên ngành Quản lý, Tiếp thị, Kế toán và Tài chính... Đơn vị chú trọng phát triển phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên, thiết kế chương trình dựa trên mục tiêu trang bị cho sinh viên kỹ năng, kiến thức cần thiết để thành công trong môi trường toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, Đại học Bath sở hữu khuôn viên, cơ sở vật chất hiện đại, tạo nên môi trường thuận lợi cho sự phát triển toàn diện về học thuật và các khía cạnh cá nhân cho sinh viên. Trường đáp ứng nhu cầu học tập, đồng thời, quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của sinh viên qua các tiện ích như Trung tâm Nghệ thuật The Edge, nơi tổ chức các triển lãm nghệ thuật, nhà trẻ, trung tâm y tế - nha khoa hay khu vực tập luyện thể dục thể thao.

Nhật Lệ