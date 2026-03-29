Đại học Australia đồng loạt thăng hạng, áp sát Mỹ và Anh

Các đại học Australia đang tăng sức cạnh tranh toàn cầu, khi hàng loạt trường thăng hạng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là STEM.

Tổ chức QS ngày 25/3 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo 5 lĩnh vực, gồm bảng xếp hạng chung và theo ngành (tổng 55 ngành).

Tổng thể, các trường Australia chiếm gần 930 vị trí ở 37 ngành học. Trong đó, hơn 350 có thứ hạng cao hơn năm trước, đưa Australia lên vị trí thứ ba toàn cầu về chỉ số này, sau Mỹ và Anh.

Nếu xét về tỷ lệ xuất hiện trong top 100 toàn cầu, các đại học Australia dẫn đầu thế giới với 46%, vượt qua Mỹ (40%), Anh (42%) và Canada (34%), theo The Koala News.

Đáng chú ý là sự tiến bộ trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán). Năm nay, 13 trường ở Australia nằm trong top 100 thế giới về đào tạo khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tăng gần gấp đôi năm ngoái (7), còn 4 trường nằm trong top 10 ở bảng xếp hạng chung của lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, theo The Sydney Morning Herald.

Tiến sĩ Kylie Walker, Giám đốc điều hành Học viện Khoa học và Kỹ thuật Công nghệ Australia, cho biết kết quả này là tín hiệu khả quan. Song, bà kêu gọi chính phủ và doanh nghiệp tăng đầu tư cho STEM để đảm bảo nền kinh tế và an ninh quốc gia ổn định trong tương lai.

Một góc khuôn viên Đại học Melbourne. Ảnh: The University of Melbourne Fanpage

Xét theo từng trường, Đại học Melbourne - xếp thứ nhất Australia theo cả QS và THE - lọt top 20 thế giới ở ba bảng xếp hạng lĩnh vực chung, là Khoa học sự sống và Y khoa (top 14), Khoa học xã hội và Quản lý (top 19), Nghệ thuật và Nhân văn. Trường nằm trong top 50 ở hai lĩnh vực còn lại.

Trong khi đó, Đại học Sydney thăng hạng ở cả 5 lĩnh vực lớn, đặc biệt Kỹ thuật và Công nghệ (tăng 14 hạng lên 46 toàn cầu). Griffith nhảy tới 54 bậc ở lĩnh vực Khoa học xã hội và Quản lý để lọt top 200. Macquarie xuất hiện trong top 50 ba lần, tăng hai so với năm ngoái,...

Giám đốc điều hành QS, bà Jessica Turner, nhận định kết quả xếp hạng cho thấy các đại học Australia có sức mạnh học thuật và tầm quan trọng ổn định trên thế giới, trong bối cảnh nước này có nhiều thay đổi về chính sách.

Bà khuyến nghị Australia duy trì chính sách rõ ràng và ổn định để bảo vệ vị thế và sức hấp dẫn toàn cầu, trong bối cảnh sinh viên quốc tế đang có xu hướng dịch chuyển và các đối thủ cạnh tranh trong khu vực đang phát triển nhanh chóng.

Australia là một trong những "cường quốc" du học của thế giới, bên cạnh Mỹ, Anh, Canada. Tính đến tháng 12/2025, gần 850.000 sinh viên quốc tế theo học tại nước này, trong đó số người Việt khoảng 36.000, đông thứ 4, theo website Bộ Giáo dục Australia.

Hai năm qua, nước này liên tiếp thay đổi quy định thị thực và chính sách với sinh viên quốc tế nhằm kiểm soát lượng người nhập cư. Nhiều biện pháp được thực hiện như rút thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp từ 4-6 năm xuống 2-3 năm, nâng yêu cầu tiếng Anh cùng mức chứng minh tài chính và phí xin visa du học,... Kết quả là lượng du học sinh mới vào cuối năm 2025 giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Khánh Linh (Tổng hợp)