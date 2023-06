Đại chiến Alcaraz - Djokovic qua những con số

PhápChuyên gia phân tích tennis Craig O'Shannessy đưa ra những con số chiến thuật có thể ảnh hưởng đến cục diện trận bán kết Roland Garros 2023.

*Alcaraz - Djokovic: 19h45 hôm nay 9/6, trên VnExpress.

Những loạt bóng ngắn

Thống kê cho thấy 61% những loạt bóng của Alcaraz từ đầu giải có dưới năm lần chạm vợt, trong khi con số này của Nole chỉ là 58%. Điều này phản ánh đúng lối chơi của đôi bên. Alcaraz thường muốn kết thúc sớm đường bóng, còn Djokovic thích kiểm soát tình huống bóng và gây sức ép lớn lên đối thủ.

Alcaraz thắng 62,3% những loạt bóng dưới năm lần chạm vợt tại giải, còn Djokovic chỉ thắng 55,8%. Sẽ không bất ngờ nếu Alcaraz cố gắng dứt điểm sớm trước Nole, còn tay vợt Serbia tìm cách kéo dài những loạt bóng trong cuộc đụng độ tối nay. Ở những loạt bóng từ chín lần chạm vợt trở lên, Djokovic thắng 94 điểm ở các vòng trước, còn Alcaraz là 58 điểm. 17% những điểm đã đấu của Nole đến từ những loạt bóng bền dai dẳng, còn Alcaraz là 13%.

Winner

Djokovic ghi 189 winner tại Roland Garros 2023, còn Alcaraz có 171 winner. Tuy nhiên, Alcaraz ghi nhiều hơn các đối thủ tới 80 winner, còn Nole chỉ hơn các bại tướng 51 winner.

79 trong số 171 winner của Alcaraz đến từ cú thuận tay. Ảnh: AP

Djokovic chỉ hơn các đối thủ 10 winner từ thuận tay, còn Alcaraz hơn tới 42 winner. Ba viễn cảnh nhiều khả năng xảy đến ở bán kết. Đầu tiên, Alcaraz tiếp tục tìm kiếm thật nhiều winner còn Djokovic phòng ngự nhiều hơn. Thứ hai, Djokovic tấn công tốt hơn những đối thủ trước của Alcaraz, khiến tay vợt Tây Ban Nha phải hứng chịu nhiều winner hơn. Thứ ba, khả năng phòng ngự siêu việt của Nole khiến Alcaraz không có nhiều bóng tấn công và có ít winner hơn các trận trước.

Ở các vòng trước, các đối thủ của Alcaraz kiếm winner chủ yếu từ thuận tay (37) và dứt điểm trên lưới (22). Djokovic cần lưu ý thông số này. Từ đầu giải, Nole ghi tới 41 winner từ trái tay, còn các đối thủ của Alcaraz mới 12 lần làm được điều này. Nếu Djokovic nghĩ rằng anh có thể kiếm nhiều winner từ cú trái ở bán kết, đó sẽ là sai lầm chiến thuật. Thật khó để làm điều đó khi đấu Alcaraz. Có thể Nole vẫn có một vài winner từ trái tay dọc dây, chéo sân hoặc bỏ nhỏ, nhưng điều đó không đủ đưa Djokovic đến với chiến thắng. Mấu chốt vẫn nằm ở những cú thuận và khả năng chơi lưới.

Lỗi đánh hỏng

Djokovic trả giao hỏng từ thuận tay nhiều hơn Alcaraz (48 so với 26), còn Alcaraz lại trả hỏng từ trái tay nhiều hơn (35 so với 30). Lỗi thuận tay của cả hai tương đương, nhưng Alcaraz mắc ít lỗi hơn ở cú trái (69 lỗi so với 102 của Nole).

Cú thuận tay

Nếu chia khoảng sân của mỗi tay vợt thành các phần A, B, C, D như trong hình, Djokovic kiếm nhiều winner thuận tay nhất ở khu vực A, với 26 trong tổng số 72 winner từ đầu giải. Alcaraz cũng vậy, với 33 winner từ A trong tổng số 79 winner. Khu vực A cũng là nơi họ mắc nhiều lỗi nhất. Djokovic đánh hỏng 51 lần từ đây, còn Alcaraz là 50 lần. Đây có thể là nơi định đoạt trận bán kết. Một nửa số lỗi thuận tay của đôi bên đến từ khu vực A, nên đây chắc chắn là nơi để họ tấn công nhau.

Cú trái tay

Ở khu vực C, Djokovic và Alcaraz chỉ có tổng cộng 16 winner từ trái tay, nhưng ở khu D, họ có tổng cộng 56 winner từ trái tay. Điều này không bất ngờ, khi họ thường không có đủ góc đánh gây nguy hiểm từ khu C.

Nhưng ở khu D, bộ đôi này đánh hỏng trái tay tổng cộng 133 lần, còn ở khu C họ chỉ mắc 35 lỗi trái tay. Gần 80% những lỗi trái của cả hai đến ở khu vực D. Đó sẽ là nơi Djokovic và Alcaraz thử thách lẫn nhau. Cả hai đều có những cú trái phòng ngự tốt, và họ có thể tạo ra khác biệt về tỷ số nếu mắc càng ít lỗi trái tay càng tốt từ khu vực D.

Djokovic có 41 winner từ trái tay tại Roland Garros 2023, nhiều hơn các đối thủ 10 winner. Ảnh: AP

Các tay vợt thường cố gắng dùng cú thuận tay của bản thân để tấn công vào cú trái của đối thủ. Alcaraz thường xuyên làm điều này và Djokovic cần chuyển trạng thái nhiều nhất có thể để chiến thắng trong cuộc đấu tại ô Ad-court.

Giao bóng

Djokovic có 31 cú ace từ đầu giải, còn Alcaraz có 17. Khi những điểm số miễn phí xuất hiện, nó giống như luồng oxy tinh khiết cho các tay vợt sau một loạt các pha bóng bền khắc nghiệt. Có vẻ như Djokovic sẽ được tận hưởng điều này nhiều hơn Alcaraz.

Tuy nhiên, Alcaraz lại thắng tới 62% điểm giao bóng hai - cao nhất giải đấu. Djokovic chỉ thắng 54% điểm bóng hai, vẫn cao hơn mức trung bình 49% của cả giải. Đó là lợi thế lớn của Alcaraz. Trong thế trận không quá vượt trội của cả hai, ai có được tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai tốt hơn sẽ có ưu thế về tỷ số.

Điểm từ cuối sân

Thông số này không chênh nhau nhiều, khi Alcaraz dẫn đầu giải với 56%, còn Djokovic xếp thứ ba với 55%. Nhưng Nole có một chút ưu thế, nếu buộc được Alcaraz đánh thuận tay trong thế khó. Tay vợt Tây Ban Nha có cú thuận tuyệt vời, nhưng thường xuyên lựa chọn tấn công ở một số tình huống lẽ ra anh nên chơi phòng ngự, dẫn đến những lỗi đánh hỏng. Bên kia chiến tuyến, Djokovic hiếm khi làm vậy. Nếu bị đẩy ra xa sân đấu, Djokovic thường thực hiện cú thuận hoặc cú trái chéo sân chắc chắn, có tỷ lệ an toàn cao. Trong cuộc đọ sức giữa hai kỳ phùng địch thủ, những lỗi đánh hỏng của đối phương cũng mang đến những điểm số quý giá.

Trận Alcaraz - Djokovic được đánh giá là cuộc đọ sức đỉnh cao nhất trong một năm qua tại làng banh nỉ. Việc cả hai đối đầu tại bán kết, thay vì chung kết, khiến trận đấu có tính đối đầu trực tiếp cao hơn. Đôi bên sẽ chưa nghĩ nhiều đến danh hiệu, bởi ai thắng trận này vẫn phải đấu thêm một trận nữa và thậm chí không vô địch Roland Garros. Yếu tố tâm lý vì thế được giảm đi đôi chút, và đó là lúc cuộc chiến về kỹ năng, thể lực và chiến thuật trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Nhân Đạt (theo Craig O'Shanessy)