Đại cảnh cuộc chiến thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'

"Mưa đỏ", phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, tung video cảnh chiến trường bên bờ Thạch Hãn.

Teaser phim 'Mưa đỏ' Teaser phim "Mưa đỏ", dự kiến công chiếu ngày Quốc khánh 2/9. Video: Đoàn phim cung cấp

Teaser tái hiện sự khốc liệt của cuộc chiến 81 ngày đêm, khi nơi đây phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Cảnh quay thực hiện bằng flycam cho thấy cảnh quân địch càn quét bằng vũ khí hiện đại, khiến thành cổ tan hoang. Bị bao vây từ ba mặt, các chiến sĩ chỉ còn đường tiếp tế duy nhất là vượt dòng Thạch Hãn.

Hàng ngày, một đại đội được phân công bơi qua sông, mang theo nhu yếu phẩm, đạn dược với số lượng hạn chế. Góc quay ngang, song song mặt nước lột tả tình thế nguy hiểm khi bộ đội bơi, chèo xuồng qua sông. Nhân vật bác sĩ quân y, do Hứa Vỹ Văn đóng, đau xót nói: "Mỗi ngày, mất đi hàng trăm người". Cuối teaser, đạo diễn Đặng Thái Huyền truyền thông điệp về tinh thần lạc quan của các chiến sĩ. Giữa khói lửa, họ vẫn có những phút giây trò chuyện, vui đùa.

Phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền có nhiều đại cảnh khắc họa cuộc chiến cam go. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm thực hiện từ năm ngoái, với bối cảnh trải dài từ Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và chủ yếu ở Quảng Trị. Phim trường rộng 50 ha được xây dựng ở Quảng Trị, trên khu đất trống và một phần diện tích sông Thạch Hãn.

Cảnh cháy nổ do chuyên gia Thái Lan và Binh chủng Công binh thực hiện. Phân đoạn khó nhất là các cảnh vượt sông. Đoàn phim huy động lực lượng chiến sĩ đặc công, một số diễn viên quần chúng. Do quay phim trong thời tiết lạnh cuối năm ngoái, êkíp phải thực hiện nhiều lần. Đoàn phim còn có một số cảnh vượt sông đêm. Để đảm bảo an toàn, họ dựng sạp, nhằm hạn chế sự cố.

Hứa Vỹ Văn đóng vai bác sĩ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Nhà thiết kế mỹ thuật Vũ Việt Hưng - từng phụ trách dựng phim trường Đào, phở và piano - đồng hành đoàn. Đoàn phim cho biết nhiều cây cao được trồng từ khu vực khác, sau đó di chuyển đến bối cảnh. Các loại xe chiến đấu, súng ống, đều lấy nguyên mẫu, kích cỡ từ đời thật.

Dàn diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng (từng đóng Ngày xưa có một chuyện tình), Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy.

Mưa đỏ lấy diễn biến từ ngày thứ 40 trong cuộc chiến ở giai đoạn cam go nhất. Các khu vực như cổng thành, hầm giam tù binh được thiết kế sát nguyên mẫu, theo trạng thái hoang tàn, đổ nát, sau khi trận đấu đã đi qua một nửa. Êkíp tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa và các cựu binh.

Tác phẩm dựa trên kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Khi dựng thành phim, êkíp giữ tinh thần anh hùng của tiểu thuyết gốc nhưng tiết chế chất văn học, đưa yếu tố thực chiến vào nhiều hơn. Theo Thượng tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội, nhà văn đã gửi kịch bản cho hãng từ 10 năm trước. Hãng ấp ủ phim trong thời gian dài, qua nhiều vòng chỉnh sửa, đến nay mới có tiềm lực thực hiện.

Hà Thu