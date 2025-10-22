Đại biểu Quốc hội: Hãng chỉ xin lỗi khi chậm, hủy chuyến bay là 'không thỏa đáng'

Các đại biểu Quốc hội cho rằng trong nhiều trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, nhưng hãng chỉ xin lỗi là "không thỏa đáng" nên cần có cơ chế bồi thường cho khách hàng.

Thông tin được bà Nguyễn Thanh Cầm, đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp nêu khi phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về dự Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), sáng 22/10.

Bà Cầm cho rằng trong nhiều trường hợp hành khách bỏ số tiền không nhỏ để mua vé máy bay, nhưng chỉ nhận được một lời xin lỗi từ cơ trưởng khi bị hủy hoặc chậm chuyến là "không thỏa đáng".

Theo bà, nếu chậm hoặc hủy chuyến vì thời tiết hoặc điều kiện khách quan, khách hàng có thể hoàn toàn thông cảm. Tuy nhiên, tình trạng này do yếu tố chủ quan trong quản lý, điều hành, khai thác chuyến bay thì phải có cơ chế bồi thường thỏa đáng.

"Đi họp hay đi giao dịch, làm ăn kinh tế bị chậm vài tiếng hoặc chuyển từ ngày này sang ngày khác cũng ảnh hưởng rất nhiều", bà nói và đề nghị quyền lợi và việc bồi thường cho khách hàng cần được cụ thể hóa trong dự án luật này.

Bà Nguyễn Thanh Cầm, đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Media Quốc hội

Cùng quan điểm, ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nói rằng tình trạng chậm chuyến bay (delay) xảy ra thường xuyên, thậm chí ở cả những hãng không phải là hàng không giá rẻ. "Nhiều khi, lý do chậm chuyến bay được hãng đưa ra khó chấp nhận như do khai thác, chứ không phải vì bất khả kháng", ông nêu.

Tuy nhiên, ông Hòa đánh giá quy định về bồi thường cho hành khách trong luật còn khá chung chung. "Cần phải có quy định cụ thể, rạch ròi, sòng phẳng, mức bồi thường cho hành khách như thế nào, và đưa vào nghị định hướng dẫn", ông Hòa đề nghị.

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy 9 tháng đầu năm, tỷ lệ bay đúng giờ của toàn ngành chỉ ở mức 64,6%. Trong đó, hai hãng bay lớn nhất thị trường trong nước là Vietjet có tỷ lệ bay đúng giờ là 55%, Vietnam Airlines khoảng 70%.

Theo quy định hiện hành, mức bồi thường cho trường hợp chậm chuyến kéo dài, hủy chuyến với đường bay nội địa thấp nhất 200.000 đồng và cao nhất 400.000 đồng. Với chặng bay quốc tế từ Việt Nam, mức bồi thường từ 25-150 USD. Thời hạn bồi thường không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày chuyến bay bị chậm hoặc hủy.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chia sẻ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này cũng một phần bởi các sân bay chưa đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Ông dẫn chứng Tân Sơn Nhất - sân bay nhộn nhịp nhất cả nước, nhưng máy bay không thể cất, hạ cánh cùng lúc do hai đường băng có khoảng cách ngắn (365 m). Để các tàu bay cất, hạ cánh cùng lúc, thông thường hai đường băng phải cách nhau tối thiểu 1.350 m. Vì thế, theo Bộ trưởng, sân bay Tân Sơn Nhất cần mở rộng, giải phóng tới khu vực đường Cộng Hòa và đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng phát biểu tại phiên thảo luận tổ, sáng 22/10. Ảnh: Media Quốc hội

Do hạ tầng chưa đáp ứng, ông Trần Hồng Minh nói mỗi chuyến có thể chậm từ 15 phút tới 1 tiếng, khiến các hãng phải tiêu tốn thêm nhiên liệu bay trong khoảng thời gian. "Các hãng hàng không chia sẻ cũng rất buồn vì vấn đề này", Bộ trưởng Xây dựng nói, thêm rằng bất cập này sẽ được giải quyết khi sân bay quốc tế Long Thành được đưa vào khai thác, vận hành.

Cũng góp ý vào dự luật, đại biểu tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng dự luật ngoài quy định về điều chỉnh hoạt động trong không phận, liên quan chặt chẽ với hạ tầng mặt đất. Ông nêu thực tế tại Quảng Trị việc kết nối giữa sân bay và hệ thống giao thông khác còn hạn chế.

Do đó, đại biểu Đồng đề nghị Chính phủ, cơ quan soạn thảo rà soát quy định liên quan Luật Quy hoạch, Đất đai để bổ sung nộ dung về kết nối giao thông đa phương thức, gồm hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy. Việc này nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư sân bay, đóng góp vào phát triển kinh tế các địa phương.

Anh Tú