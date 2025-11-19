Đại biểu Quốc hội: Cần tăng thời gian miễn thuế thu nhập khi bán tín chỉ carbon

Đại biểu tỉnh Tây Ninh đề nghị tăng thời gian miễn thuế thu nhập khi bán tín chỉ carbon, bởi chính sách miễn thuế lần chuyển nhượng đầu chưa đủ động lực phát triển thị trường.

Đề xuất trên được đại biểu Lê Thị Song An (Tây Ninh) nêu tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 19/11 về hai Luật Quản lý thuế và Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Liên quan đến thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tín chỉ carbon, bà An đánh giá việc ghi nhận loại thu nhập này thể hiện sự chủ động của Chính phủ trong thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Điều này cũng mở ra lĩnh vực kinh tế xanh nhiều tiềm năng.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán và cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất thu nhập từ hoạt động này chỉ được miễn thuế trong lần chuyển nhượng đầu. Bà An cho rằng quy định này chưa thật sự hợp lý và phù hợp với chủ trương khuyến khích phát triển thị trường carbon của Nhà nước.

Bởi lẽ, thu nhập từ việc bán tín chỉ carbon góp phần quan trọng trong cải thiện đời sống người dân ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực có rừng. Việc người dân tham gia bảo vệ rừng không chỉ mang lại thu nhập thực tế mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của rừng trong phát triển bền vững.

"Thực tiễn tại nhiều vùng, nhờ cơ chế tín chỉ carbon, rừng được phục hồi, hệ sinh thái cải thiện và người dân quan tâm đến việc trồng rừng hơn", bà An nói.

Bên cạnh đó, thị trường carbon của Việt Nam mới ở giai đoạn khởi động, cần thêm thời gian hoàn thiện thể chế chính sách và cơ chế giám sát. Chính sách miễn thuế chỉ cho lần chuyển nhượng đầu chưa đủ tạo động lực phát triển.

Bà An cho rằng trong bối cảnh này, việc chưa điều tiết thuế thu nhập đối với hoạt động này trong giai đoạn đầu sẽ giúp khuyến khích người dân, doanh nghiệp và cộng đồng tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy thị trường vận hành hiệu quả.

Trường hợp Chính phủ giữ quy định điều tiết thuế với loại thu nhập này, bà khuyến nghị gia tăng thời gian miễn thuế cho các lần chuyển nhượng tiếp theo.

Trên thế giới, một số nước có chính sách miễn, giảm thuế thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ carbon, chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp. Thái Lan miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho ba kỳ kế toán gần nhất với các dự án giảm thải đăng ký trong giai đoạn 2023-2027.

Còn Malaysia không miễn thuế hoàn toàn. Thay vào đó, họ hỗ trợ gói khấu trừ thuế lên đến 300.000 RM (hơn 72.000 USD) cho các doanh nghiệp đăng ký lên sàn giao dịch carbon Bursa trong 2024-2026, nhằm khơi thông nguồn lực tư nhân hỗ trợ cho các mục tiêu khí hậu quốc gia.

