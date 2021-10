Đại biểu: Công an xã lấy lời khai ban đầu sẽ tránh tẩu tán tang vật

Bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm cho công an xã sẽ ngăn chặn tẩu tán tang vật, theo đại biểu Nguyễn Đại Thắng.

Sáng 25/10, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên) đồng tình với đề xuất bổ sung nhiệm vụ lấy lời khai ban đầu của người bị bắt và người liên quan; kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của công an xã.

Khi đó, công an xã nếu phát hiện, bắt, tiếp nhận người phạm tội sẽ được thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí; bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan; lập biên bản; bắt người; lấy lời khai ban đầu của người bị bắt và những người có liên quan; bảo vệ hiện trường; áp giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an cấp trên; báo cáo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Ông Thắng cho rằng đây là những quy định này rất quan trọng giúp, "phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện điều tra".

Theo quy định hiện hành, công an xã chỉ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Từ điểm cầu Diên Hồng nhà Quốc hội, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Ủy ban Pháp luật) cho rằng nếu giao thêm trách nhiệm cho công an xã, Bộ Công an cần tính toán thêm về số lượng con người, khả năng chuyên môn, nghiệp vụ... Theo Luật Công an nhân dân, số lượng công an xã chỉ 3-5 người, còn lại là công an viên không chuyên trách, chưa được đào tạo.

Ông Thịnh lo ngại, giao thêm nhiệm vụ cho công an xã, nếu một vài xã làm không tốt thì dư luận xã hội sẽ quan tâm. "Tôi đồng tình giao thêm trách nhiệm cho công an xã nhưng cần phải chuẩn bị điều kiện cần thiết khác", ông Thịnh nói.

Giải trình trước Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, cho biết thời gian qua, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng chính quy về các xã, do đó có thể đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.

Quy định hiện hành chỉ cho phép công an phường, đồn công an được điều tra, xác minh ban đầu tin tố giác tội phạm mà không có công an xã. Vì vậy, việc giao thêm trách nhiệm này cho công an xã nhằm phát huy năng lực, nằm giải quyết ngay tình huống tại chỗ, giải quyết áp lực cho công an huyện đang quá tải.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Theo ông Trí, sau dịch bệnh, thiên tai, đời sống xã hội ở cơ sở phát sinh nhiều vấn đề. Việc tăng cường lực lượng giải quyết ngay sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trước mắt và lâu dài.

Dù nguồn nhân lực công an xã được tăng cường, có chuyển biến so với trước, nhưng để đảm nhận thêm trách nhiệm mới cần tiếp tục tính toán về nhân sự, đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất. "Khi công an xã được giao thêm trách nhiệm, VKS cấp huyện sẽ kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định", ông Trí nói.

Gần 2 năm qua, Bộ Công an đã điều động khoảng 45.000 công an chính quy xuống 100% xã, đạt tỷ lệ trung bình 5,2 công an chính quy trên mỗi xã. Từ 1/10/2017 đến tháng 6/2021, công an xã xử lý hơn 283.000 tin báo tố giác tội phạm (chiếm trên 60%), chủ yếu những vụ việc xảy ra ở địa bàn cơ sở như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng..

Hoàng Thùy - Viết Tuân