Đặc nhiệm Ukraine: Drone FPV Nga bay xa tới 50 km để tập kích mục tiêu

Sĩ quan đặc nhiệm Ukraine cho biết Nga đang triển khai những mẫu drone FPV có tầm bay tới 50 km, chuyên tập kích mục tiêu ở xa tiền tuyến.

"Nga đang dùng thiết bị bay góc nhìn thứ nhất (drone FPV) để tập kích phương tiện cơ giới trên tuyến đường Barvenkovo - Slavyansk, cách tiền tuyến khoảng 40-50 km. Dường như chúng được triển khai từ drone mẹ để xâm nhập sâu trong hậu phương", Oleksandr Aronets, sĩ quan Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 Azov thuộc quân đội Ukraine, cho biết hôm 8/9.

Aronets thêm rằng các phương tiện Ukraine đã bị drone FPV Nga tập kích trên tuyến đường từ Izyum tới Slavyansk trong nhiều ngày liên tục, dù trục đường này từng được coi là khu vực an toàn, nằm ngoài khả năng tiếp cận của drone Nga.

Tuyến đường nối một số đô thị tại tỉnh Donetsk, Kharkov và Dnipropetrovsk (màu đỏ). Đồ họa: RYV

Slavyansk có diện tích khoảng 59 km2, dân số trước chiến sự là hơn 105.000 người. Thành phố nằm án ngữ trên tuyến đường dẫn từ tỉnh Kharkov tỉnh Donetsk, nằm trong tuyến đô thị được ví như "xương sống của phòng tuyến Ukraine" gồm Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka.

"Đáng lẽ chúng ta phải dựng lưới chắn drone trên các tuyến đường này từ trước, cũng như thực hiện các biện pháp mà binh sĩ Ukraine đề xuất. Quân đội Ukraine cần hành động ngay, nếu không Nga sớm muộn sẽ kiểm soát toàn bộ Kramatorsk, Slavyansk, Druzhkovka và Konstantinovka", Aronets nói.

Một số chuyên gia quân sự Ukraine thừa nhận đây là "tin tức tồi tệ nhất trong thời gian qua", do con đường đi qua Izyum là tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine trong khu vực.

Ngoài sử dụng drone mẹ - con, Nga có thể đã dùng drone FPV với pin dung lượng lớn hơn, cho phép mở rộng tầm bay.

"Giao tranh leo thang và đối phương triển khai ồ ạt drone FPV khiến đường cao tốc M-03 từ Izyum đến Slavyansk đã trở nên đặc biệt nguy hiểm. Chúng tôi khuyến cáo tài xế cân nhắc tình hình khi lên kế hoạch cho chuyến đi, tránh đoạn đường trên nếu có thể", cơ quan phục hồi và phát triển hạ tầng tỉnh Kharkov cho biết.

Drone Nga hoạt động trên khu vực tiền tuyến tháng 11/2024. Ảnh: RIA Novosti

Để đối phó với drone Nga, binh sĩ Ukraine gần đây chăng lưới đánh cá dọc theo nhiều tuyến đường đến tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, tương tự phương án được lực lượng Nga thực hiện từ năm 2023. Theo các chuyên gia phương Tây, quân đội Nga vươn lên dẫn trước trong hoạt động phát triển drone buộc Ukraine áp dụng những biện pháp từng bị đánh giá là kém hiệu quả.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Kharkiv Today)