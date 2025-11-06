Đặc khu Trường Sa thiệt hại nhẹ sau bão Kalmaegi

Khánh HòaBão Kalmaegi quét qua lúc rạng sáng nay, các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, cách đất liền hơn 450 km, thiệt hại nhẹ nhờ chủ động ứng phó.

Chiều 6/11, ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Đặc khu Trường Sa, cho biết bão có gió giật cấp 14, sóng cao 6-8 m, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ, các đảo chỉ gãy đổ một số cây xanh, không thiệt hại về người. "Dù thời tiết khắc nghiệt, mọi lực lượng vẫn đoàn kết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện", ông nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đặc khu Trường Sa thu dọn cây cối bị gãy sau bão. Ảnh: Hoa Ngọc Ánh

Trước đó, lực lượng trên đảo phát thông báo hướng dẫn hơn 300 tàu cá với hơn 3.000 ngư dân trên ngư trường Trường Sa vào âu tàu tránh trú. Bộ đội hỗ trợ chằng néo, sắp xếp tàu thuyền, cung cấp hơn 20.000 lít nước ngọt, lương thực, thuốc men và bố trí nơi ở tạm thời.

Khi bão đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ trực 24/24, thường xuyên thăm hỏi, động viên ngư dân. Sau bão, các lực lượng tiếp tục giúp kiểm tra, sửa chữa tàu thuyền, vệ sinh môi trường và hỗ trợ ngư dân sớm trở lại ngư trường.

Nhiều ngư dân tránh trú trên đảo thuộc Đặc khu Trường Sa. Ảnh: Hoa Ngọc Ánh

Đặc khu Trường Sa rộng khoảng 500 km2 nằm về phía đông và đông nam biển Việt Nam. Đảo gần đất liền nhất cách Cam Ranh chừng 250 hải lý (hơn 450 km). Những năm gần đây, đặc khu chủ yếu phát triển kinh tế biển với nhiều âu tàu, dịch vụ hậu cần tàu cá...

Ngoài ra, đặc khu còn phát triển nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa... cho quân, dân trên các đảo và ngư dân đánh bắt trên ngư trường Trường Sa

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, bão Kalmaegi mạnh cấp 15, dự kiến đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai chiều nay, vùng tâm bão có thể hứng chịu gió cấp 13. So với dự báo chiều qua, bão di chuyển nhanh hơn, đổ bộ sớm khoảng 4 tiếng.

Bùi Toàn