Đặc khu Côn Đảo có tuyến buýt điện đầu tiên

Tuyến buýt số hiệu 173 lộ trình chợ Côn Đảo - sân bay Cỏ Ống dùng ôtô thuần điện sẽ vận hành từ 25/12, thúc đẩy chuyển đổi xanh ở đặc khu duy nhất TP HCM.

Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP HCM, đây là tuyến đầu tiên trong 6 tuyến buýt điện sẽ đưa vào khai thác ở đặc khu Côn Đảo. Buýt 173 sử dụng xe điện của hãng Kimlong, loại 40 chỗ, có máy lạnh, cự ly hoạt động hơn 17 km, hành trình khoảng 30 phút. Bình quân mỗi ngày có 114 chuyến phục vụ khách từ 5h đến 19h.

Giá vé lượt tính theo cự ly: dưới 3 km là 5.000 đồng, từ 3 km đến dưới 5 km là 12.000 đồng, từ 5 km đến dưới 10 km là 24.000 đồng và từ 10 km đến suốt tuyến là 40.000 đồng.

Xe buýt điện chuẩn bị khai trương ở Côn Đảo. Ảnh: Hạ Giang

Lượt đi, tuyến theo hành trình: chợ Côn Đảo - Phạm Văn Đồng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh - Cỏ Ống - đường nội bộ Bãi Đầm Trầu - (quay đầu) - đường nội bộ Bãi Đầm Trầu - Cỏ Ống - sân bay Côn Đảo. Lượt về: sân bay Côn Đảo - Cỏ Ống - đường nội bộ Bãi Đầm Trầu - (quay đầu) - Cỏ Ống - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Võ Thị Sáu - Phạm Văn Đồng - chợ Côn Đảo.

Tuyến buýt có tổng cộng 39 điểm dừng đón trả khách, kết nối trực tiếp sân bay đến chợ Côn Đảo - hai đầu mối có nhu cầu đi lại lớn giúp hành khách đi lại thuận tiện, tiết kiệm chi phí so với một số loại hình di chuyển khác. Đây cũng tuyến buýt đầu tiên hoạt động tại Côn Đảo, thúc đẩy chuyển đổi xanh, bảo vệ cảnh quan sinh thái đặc thù ở khu vực.

Ngoài tuyến 173, trung tâm cho biết thời gian tới sẽ phối hợp các đơn vị liên quan bổ sung thêm 5 tuyến buýt khác, mang số hiệu từ 174 đến 178. Khi các tuyến này triển khai đồng bộ, mạng lưới vận tải hành khách công cộng dự kiến bao phủ hơn 90% các địa điểm quan trọng ở đặc khu Côn Đảo.

Trước ngày 1/7, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi sáp nhập, nơi đây trở thành đặc khu duy nhất của TP HCM. Quần đảo có diện tích gần 76 km2, gồm 16 hòn đảo, trong đó Côn Sơn là đảo lớn nhất. Những năm gần đây, các dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú và ẩm thực phát triển nhanh, góp phần đưa Côn Đảo ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch.

Theo Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang được TP HCM nghiên cứu, chờ hoàn thiện, Côn Đảo và Cần Giờ là hai khu vực sẽ được ưu tiên chuyển đổi xanh nhằm giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Đề án đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, Côn Đảo sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi từ xe chạy xăng, dầu sang xe điện và các nguồn năng lượng xanh, trừ xe tải từ 2 tấn trở lên và một số phương tiện đặc thù. Với Cần Giờ, lộ trình tương tự dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Giang Anh