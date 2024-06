Dạ yến hoàng cung Huế 2 triệu đồng - 'giá phải chăng thì khó sang trọng'

Giá vé ngoài 7 món cung đình, còn thêm nhiều chi phí phục vụ khác.

"Tôi xa Huế cũng gần 14 năm rồi, dù chỉ được nhìn trên ảnh nhưng tôi thấy cách tổ chức dạ yến năm nay có phần quá giản đơn, chưa xứng tầm.

Những năm đầu tổ chức Festival như 2002, 2004, dạ yến được tổ chức rất long trọng. Khách vừa được thưởng thức menu với những món ăn cung đình Huế rất chất lượng. Cách bài trí tiệc rất sang trọng.

Điểm đặc biệt là khách còn được thưởng thức những tiết mục của những đoàn nghệ thuật rất nổi tiếng đến từ Pháp. Thật buồn khi nói ra điều này nhưng chất lượng dạ yến năm nay quả thật đi xuống.

Chia sẻ thêm, năm 2002, lúc đó tôi mới 18 tuổi. Lần đầu tiên được dự yến tiệc cung đình cùng mẹ. Ngoài những tiết mục nhã nhạc cung đình, múa đèn hoa đăng, thì còn có đoàn nghệ thuật nổi tiếng nhất của Pháp và là một trong những đoàn hàng đầu châu Âu biểu diễn.

Khách dự yến tiệc ngoài những vị khách Việt Nam thì còn có những vị quý tộc châu Âu tham dự. Festival Huế là dịp để quảng bá và giao lưu văn hóa. Bởi vậy việc lồng ghép các tiết mục nghệ thuật của Pháp vào cùng những tiết mục cung đình Việt Nam cũng chẳng có gì sai?

Mục đích của một festival văn hóa không chỉ để quảng bá du lịch, tạo thêm nguồn thu mà còn để giao lưu văn hóa. Ta cho bạn thấy nét tinh túy của ta và bạn cũng đem đến những tinh hoa văn hoá từ nước bạn để giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị".

Nhận định này được đưa ra sau thông tin Ban tổ chức lý giải về Dạ yến hoàng cung Huế giá 2 triệu đồng. Theo đó, Ban tổ chức cho biết Dạ yến hoàng cung Huế chú trọng giới thiệu ẩm thực cung đình kết hợp nhã nhạc và giá vé 2 triệu đồng được tính toán "phải chăng nhất".

Độc giả Let Her Go nói mình là người mua vé tham dự, chia sẻ: "Tôi mua vé đến tận nơi tham dự. Tất cả người bỏ ra 2 triệu đồng mua vé vào thưởng thức nhã nhạc, thưởng thức trà và dạo tối trong hoàng thành ai cũng vui vẻ phấn khởi, không ai chê đắt hay than phiền cả.

Ngoài khách Việt còn nhiều khách nước ngoài nữa. Không phải họ vào đây vì ăn mà vì nghệ thuật là chính. Người bỏ 2 triệu đi ăn đi xem nhã nhạc chẳng thấy ai chê đắt. Buổi tối tổ chức trong hoàng thành Huế trước điện Kiến Trung đã rất đẹp rồi.

Được đi dạo trong hoàng thành buổi tối là điều rất tuyệt vời. Nên đến Huế một lần, chứ tôi tả qua câu chữ, người đọc khó cảm nhận được Huế".

Cơm muối hoàng cung 9 vị tại dạ yến, tối 8/6. Ảnh: NVCC

Độc giả hồng hà thì cho rằng: "Ngay cả ẩm thực fine dining (một trải nghiệm nhà hàng thường phức tạp hơn, độc đáo hơn và đắt tiền hơn so với ở một nhà hàng bình thường) người ta cũng đã có sự giới hạn số lượng khách hàng, giới hạn không gian rồi.

Chứ chẳng phải mỗi bàn 10 người nhốn nháo ồn ào như thế, món ăn thì Tây ta lẫn lộn, không gian thì đủ các loại ánh sáng sắc màu hiện đại. Dạ yến hoàng cung thì lại càng khác nữa, có phẩm cấp đàng hoàng.

Nếu đã phục dựng dạ yến hoàng cung, thì phải cố mà làm cho đúng, còn không thì chỉ cần gọi bằng một cái tên khác thì tôi không có ý kiến gì đâu".

Trong khi đó, độc giả hale30886 cho rằng giá vé 2 triệu đồng bao gồm nhiều chi phí khác, không chỉ mỗi thức ăn: "2 triệu là quá ít. Tôi thấy cả 'một rừng người' phục vụ. Chả bõ công lên kế hoạch, thu nạp người, trang phục, trang điểm, nhạc cụ, bày biện, dọn dẹp, đèn hoa, cờ quạt trang trí... rồi bối cảnh Đại Nội Huế quá đẹp thế. Người ta bay đến Huế chỉ để mong được thưởng thức những món ăn và tinh thần Huế mà không nơi nào có được".

Nói về món cơm muối hoàng cung 9 vị, độc giả Ngọc Ngân chia sẻ thêm:

"Nếu đã đọc qua tác phẩm của Nguyễn Tuân tả về cách ăn cơm muối của Huế, sẽ thấy ông viết bằng một tình yêu với Huế, tả sinh động. Tôi cũng như nhiều bạn, chưa biết cơm muối là gì, nhưng khi đọc tác phẩm của ông, tôi thấy một nét sang trọng, cầu kỳ, và có cả sự dày công chuẩn bị của nghệ nhân trong đó.

Nếu có dịp, nên đọc thử sẽ hiểu cơm muối là gì".

*Quan điểm của bạn thế nào về Dạ yến hoàng cung giá vé 2 triệu đồng?

Dạ yến hoàng cung là hoạt động thuộc tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 diễn ra vào 7/6-12/6. Dạ yến tái hiện Ngự yến của vua triều Nguyễn thiết đãi các hoàng thân trong cung cấm ngày xưa. Chương trình được tổ chức một đêm 8/6, với mức giá 2 triệu đồng mỗi khách. Khách tham dự được thưởng thức 7 món theo kiểu cung đình gồm: Hồng trà khai hội - gỏi bưởi da xanh tôm mực; Tứ thời quần tụ - bánh Huế bốn món (bèo, ram ít, nậm, lọc); Hoàng cung nấm tiễn - tôm cuộn măng tây sốt nấm; Đẳng sâm kê tiềm - gà tần đẳng sâm, bánh mì; Cửu diễn phạn mễ - cơm muối hoàng cung 9 vị; Canh yến sào liên tịnh - chè yến hạt sen và Tứ phương hợp sắc - bánh Pháp Lam. Nói vớiVnExpress, ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - Ban tổ chức, cho biết Dạ yến hoàng cung là hoạt động giới thiệu ẩm thực cung đình thường có trong các kỳ Festival, với tên gọi khác nhau. Giá vé 2 triệu đồng mỗi khách được ban tổ chức duy trì từ năm 2014 đến nay không đổi. Giá vé trên bao gồm: thực đơn 7 món và phục vụ; biểu diễn nghệ thuật; âm thanh ánh sáng; an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy; trang trí cảnh quan, vệ sinh môi trường; thuế VAT...

