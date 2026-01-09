Da phát ban sau quan hệ tình dục có phải mắc giang mai?

Tôi quan hệ tình dục không an toàn, một ngày sau thấy nổi ban trên cơ thể, có dấu hiệu lan rộng, không đau hay ngứa, có phải tôi đã mắc giang mai? (Hùng, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Phát ban toàn thân ngay sau khi quan hệ rất hiếm khi là giang mai, bởi giang mai sinh dục có biểu hiện phát ban trên da nhưng không phải ngay sau khi tình dục mà thường có thời gian ủ bệnh, khoảng vài tuần đến vài tháng. Đây là loại bệnh do xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum gây ra, thời gian ủ bệnh lâu, có thể lây nhiễm cho da, miệng, hệ thần kinh và phổ biến nhất là bộ phận sinh dục ở cả nam và nữ. Bệnh lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn.

Các triệu chứng của giai đoạn đầu của giang mai thường là một vết loét nhỏ, không đau trên da gọi là săng - nơi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, có thể ẩn bên trong trực tràng hoặc âm đạo nên người bệnh không biết. Vết loét tự lành sau khoảng 3 đến 6 tuần, nhưng không có nghĩa là bệnh đã khỏi mà là sắp bước vào giai đoạn thứ hai với các biểu hiện như phát ban da gây ra vết loét nhỏ, màu nâu đỏ; vết loét ở miệng, âm đạo hoặc hậu môn. Người bệnh có thể bị rụng tóc, sốt, giảm cân, đau nhức cơ thể, đau họng và sưng hạch bạch huyết do vi khuẩn đã đi vào máu.

Nếu ngay sau quan hệ tình dục, da bạn phát ban ngay, tùy vào tính chất trên da có thể gợi ý các bệnh lý từ dị ứng với các dị nguyên như dịch bôi trơn, bao cao su, dụng cụ hỗ trợ tình dục tới các tổn thương do nhiễm khuẩn như viêm da tiếp xúc, virus.

Nhìn chung, bạn không nên quá hoảng sợ mà cần theo dõi, tránh gãi hay tự ý dùng thuốc. Nếu ban không hết sau vài ngày và kèm theo các triệu chứng bất thường khác như nổi hạch, đau, sốt, bạn nên đi khám để có kết quả chính xác.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh

Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ