Đà Nẵng xem xét trách nhiệm công ty để bùng phát dịch

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hai công ty Trường Minh và Safi tại khu công nghiệp An Đồn.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chiều 16/5, ông Quảng cho biết trong văn bản báo cáo của quận Sơn Trà đã thấy rõ trách nhiệm của hai công ty Safi và Trường Minh.

Công ty Safi chưa nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin và chấp hành quy định phòng, chống dịch. Còn Công ty Trường Minh đến nay đã lây nhiễm ra cộng đồng với 59 ca dương tính nCoV.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Tư pháp Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cùng các ngành chức năng khác căn cứ vào tài liệu, trích xuất camera làm căn cứ hồ sơ.

"Rõ ràng phải xem xét trách nhiệm với hai công ty này. Ở Điện Biên, một trường học để lây nhiễm người ta còn đình chỉ công tác và yêu cầu xử lý đối với hiệu trưởng nhà trường. Việc này phải làm nghiêm túc", ông Quảng nói.

Lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời khu công nghiệp An Đồn khi phát hiện ca lây nhiễm là nhân viên tổng đài của Công ty Trường Minh, tối 11/5. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó ngày 13/5, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người, gây lây lan Covid-19.

Từ ngày 4 đến 18h chiều 16/5, Bộ Y tế công bố 135 ca mắc Covid-19 cộng đồng tại Đà Nẵng. Trong hôm nay, thành phố ghi nhận 12 ca mắc mới, trong đó có 7 F1 liên quan công ty Trường Minh, 2 F1 của thẩm mỹ viện AMIDA.

Thành phố đang cách ly 6.390 F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Trong ngày, các quận huyện đã xử phạt 35 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền 127,5 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 5/5 đến nay, toàn thành phố đã xử phạt 272 người, tổng số tiền phạt 554 triệu đồng.

