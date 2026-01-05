Đà Nẵng vượt Hà Nội, TP HCM về lượng khách quốc tế dịp Tết

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Đà Nẵng đón 345.000 lượt khách quốc tế, cao gấp ba lần so với Hà Nội và gần 5 lần so với TP HCM.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày cùng thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho hoạt động du lịch trên cả nước. Toàn ngành ước đón và phục vụ 3,5 triệu lượt khách, tạo "bước chạy đà" tích cực cho mùa du lịch năm nay, Cục Du lịch Quốc gia nhận xét ngày 4/1.

"Ngôi sao sáng" đầu năm phải kể đến Đà Nẵng khi dẫn đầu về lượt khách quốc tế. Tổng lượt khách Đà Nẵng phục vụ dịp này ước đạt 630.000 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm hơn một nửa, khoảng 345.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 2.445 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng đạt 70%, khối khách sạn 4-5 sao đạt 80% và nhiều cơ sở ven biển tỷ lệ kín phòng 90%. Các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống đạt công suất 50-60%, khách nội địa vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, chuỗi sự kiện chào năm mới quy mô lớn, các chương trình kích cầu đa dạng và thời tiết thuận lợi đã giúp lượng khách đến đây tăng cao.

Một số sự kiện tại Đà Nẵng được nhiều du khách yêu thích khi đến tham quan dịp đầu năm như Lễ hội Chào năm mới với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí diễn ra tại công viên bờ Đông cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, Hội An. Phía bắc bờ Đông cầu Rồng và phía bắc bờ Tây cầu Rồng, vườn tượng An Hội, Quảng trường 24/3 được triển khai chuỗi mô hình check in chào năm mới phục vụ du khách "sống ảo". Đà Nẵng còn tổ chức loạt chương trình nghệ thuật như Da Nang Concert 2026, Đại nhạc hội ánh sáng.

Ngày 1/1, Đà Nẵng tổ chức chương trình chào đón 8 đoàn khách quốc tế ghé thăm, đến từ Manila, Incheon, Busan, Bangkok, Đài Bắc, Hong Kong, Kuala Lumpur và Singapore tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Cùng ngày, một số điểm du lịch khác như Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng đón các đoàn khách quốc tế đầu tiên ghé thăm.

Với kết quả này, Đà Nẵng đã vượt hai thành phố lớn nhất nước là TP HCM và Hà Nội về số lượng khách quốc tế, cao gấp ba lần Hà Nội, gần 5 lần TP HCM, đồng thời vượt Hà Nội về doanh thu du lịch.

Ninh Bình đứng thứ hai trong top đón khách quốc tế nhiều nhất dịp nghỉ lễ, với gần 178.000 lượt.

Lượng khách quốc tế đến Hà Nội cao thứ ba, với 110.000 lượt, tiếp đến là TP HCM (78.000 lượt), Quảng Ninh (70.500 lượt), Khánh Hòa (48.000 lượt), Phú Quốc (30.000 lượt).

Du khách đạp xe dã ngoại khi đến Đà Nẵng du lịch. Ảnh: Booking

Theo Cục Du lịch Quốc gia, dịp Tết này du khách có xu hướng chọn các chuyến đi ngắn ngày, chú trọng yếu tố nghỉ dưỡng, lựa chọn những điểm đến dễ tiếp cận, cũng như tập trung vào trải nghiệm cá nhân, ẩm thực, khám phá không gian mới.

Ngành du lịch cũng ghi nhận sự lên ngôi của xu hướng du lịch kết hợp tổ chức sự kiện tất niên cuối năm (Year end party). Nhiều nhóm khách doanh nghiệp nhỏ, bạn thân tranh thủ kỳ nghỉ để tổ chức tiệc kết hợp du lịch MICE (quy mô nhỏ) tại các khu nghỉ dưỡng lân cận thành phố lớn. Khách Việt có xu hướng quay lại thị trường trong nước nhiều hơn vì tiện lợi, chi phí hợp lý, thời gian nghỉ ngắn.

Phương Anh