Đà Nẵng vẫn trống nhiều phòng dịp lễ hội pháo hoa

Giá vé máy bay vẫn cao nên nhiều khách sạn ở Đà Nẵng bỏ phụ thu sát dịp lễ hội pháo hoa để thu hút khách, công suất phòng một tuần trước lễ đạt 60%.

Theo Mustgo - nền tảng đặt phòng với hơn 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc - nhiều khách sạn ở Đà Nẵng còn trống phòng trong dịp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) từ ngày 8/6 đến 13/7. Hiện công suất phòng các khách sạn gần địa điểm diễn ra sự kiện đạt khoảng 60%, khách sạn cách 3-4 km đạt khoảng 45-50%.

Một số cơ sở lưu trú cao cấp như Novotel Danang Premier Han River, Mercure Danang French Village Ba Na Hills, Premier Village Da Nang, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ghi nhận tỷ lệ đặt phòng khá vào các đêm thi của DIFF 2024. Novotel Danang Premier Han River cho biết tỷ lệ đặt phòng các đêm bắn pháo hoa đạt từ 75 đến 90%; đêm chung kết đạt trên 80%.

Giám đốc kinh doanh Mustgo, Đinh Thị Thu Thảo, cho biết cuối tháng 5, giá phòng tại các khách sạn Đà Nẵng giai đoạn lễ hội pháo hoa hầu hết tăng 10-15% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, trong thời gian này, giá vé máy bay đi Đà Nẵng từ Hà Nội cũng tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước. Yếu tố chi phí khiến khách cân nhắc, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công suất phòng khách sạn trong thành phố dịp lễ hội. Do đó, từ cuối tháng 5, nhiều cơ sở lưu trú bỏ phụ thu dịp này, áp dụng giá ngày thường.

Khảo sát chiều 30/5 cho thấy giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng giai đoạn 7-10/6 (xem đêm khai mạc) thấp nhất khoảng 2,5 triệu đồng (bay đêm, về đêm); giờ tốt 4-5 triệu đồng. Giá vé rẻ nhất chặng TP HCM - Đà Nẵng giai đoạn tương tự khoảng 2,3 triệu đồng (bay đêm, về đêm); giờ tốt giá trên 3,5 triệu đồng.

Du khách xem lễ hội pháo hoa Đà Nẵng hôm 17/6/2023. Ảnh: Nguyễn Đông

Dữ liệu từ Agoda cho thấy trong khoảng ba tuần trở lại đây, Đà Nẵng là điểm được khách Việt tìm nhiều nhất giai đoạn 8/6-13/7. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tìm kiếm phòng ở Đà Nẵng giai đoạn này tăng khoảng 25%. Đà Nẵng cũng là điểm đến được khách Việt tìm kiếm và đặt phòng nhiều nhất trong thời gian từ 15/6 đến 15/8, theo khảo sát của Booking.com.

Theo bà Thảo, lễ hội pháo hoa diễn ra vào những ngày cuối tuần, trong kỳ nghỉ hè, là sự kiện lý tưởng để thu hút khách nội địa tới Đà Nẵng. Năm ngoái, công suất phòng các khách sạn tầm nhìn thấy được pháo hoa gần như đạt 100%, các khách sạn cách điểm tổ chức 3-4 km cũng đạt trên 80%. Đại diện Mustgo kỳ vọng lượng khách có thể tăng thêm trong những ngày tới do khách trong nước không đặt dịch vụ sớm.

Điểm check in gần cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, khai trương 31/5. Ảnh: Nguyễn Đông

Lễ hội năm nay kéo dài hơn một tháng, gồm 5 đêm thi với 8 đội, chủ nhà Việt Nam và 7 đội quốc tế từ Pháp, Italy, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan. Đại diện ban tổ chức DIFF 2024 cho biết lượng vé sự kiện bán ra năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 70% do gia tăng số lượng chỗ ngồi, khán đài mở rộng với hơn 10.000 chỗ ngồi mỗi đêm diễn.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Marketing Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, đánh giá sự kiện tạo được sức hút vì hầu hết khách đăng ký tour hè Đà Nẵng đều tham khảo lịch trình, thông tin lễ hội. Công ty không nhập sẵn vé trước vì vé hiện được bán trên website, khách đi tour có thể đặt xem tùy theo lịch trình.

Trong những năm đầu, lễ hội được tổ chức dồn trong ba ngày, gây quá tải, dịch vụ du lịch không đảm bảo. Tuy nhiên, gần đây, lễ hội được kéo dài thời gian, quy mô lớn hơn, trở thành thương hiệu của ngành du lịch địa phương, đồng thời tạo ra cú hích tăng trưởng khách du lịch cho thành phố Đà Nẵng dịp hè.

Tú Nguyễn