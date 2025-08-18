Viettel đầu tư một tỷ USD cho hai trung tâm về công nghệ

Hà NộiViettel chuẩn bị khởi công hai công trình gồm Trung tâm dữ liệu và Trung tâm R&D với tổng trị giá một tỷ USD, vận hành sớm nhất năm 2026.

Chiều 18/8, Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội Viettel thông báo khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel vào ngày 19/8.

"Đây là hoạt động trong sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9", thông báo nêu.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, với 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành năm 2030. Trung tâm Dữ liệu An Khánh tại xã An Khánh, Hà Nội được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, dự kiến giai đoạn một vận hành từ quý II/2026 và đến 2030 nâng cấp thành Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) thứ hai của Viettel.

Phối cảnh Trung tâm R&D Viettel khởi công ngày 19/8. Ảnh: Viettel

Theo Viettel, Trung tâm R&D sẽ thực hiện khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu - thiết kế - chế thử - sản xuất sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam. Các công nghệ chế tạo tên lửa, động cơ hành trình, phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, radar... sẽ được nghiên cứu và làm chủ tại đây, từ đó tạo ra sản phẩm khí tài quân sự, công nghệ về dữ liệu lớn, AI, cloud... để phát triển thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và phù hợp với xu thế công nghệ thế giới.

Khi hoàn thành, trung tâm dự kiến thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao. Công trình áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và vận hành, đảm bảo yếu tố thông minh, xanh, bền vững. "Công trình được xây dựng với hệ thống bảo đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối, sử dụng công nghệ hiện đại nhất và được bảo vệ qua nhiều lớp", thông báo nêu.

Với Trung tâm Dữ liệu (DC) An Khánh, tập đoàn cho biết DC có công suất thiết kế 60 MW, kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất tại miền Bắc. DC được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp AI do Viettel phát triển, hệ thống an ninh 5 lớp và công nghệ làm mát tiên tiến, với mục tiêu phục vụ chuyển đổi số và triển khai trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia.

Phối cảnh Trung tâm Dữ liệu An Khánh với công suất thiết kế 60 MW. Ảnh: Viettel

"Hai công trình sẽ được bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và vận hành, không những là hạ tầng nghiên cứu hiện đại mà còn là nền tảng bền vững cho thế hệ sau", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nói.

Trong năm 2025, Viettel cũng đã triển khai xây dựng các công trình như: Data Center Tân Phú Trung, Tòa nhà Viettel Đà Nẵng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng công nghệ hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển quốc phòng và chuyển đổi số quốc gia.

Lưu Quý