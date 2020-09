Đà Nẵng nới lỏng cách ly xã hội

Dịch Covid-19 được kiểm soát nên thành phố Đà Nẵng sẽ nới lỏng cách ly xã hội từ 0h ngày 5/9.

Quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ban hành chiều 4/9. Theo đó, sau 40 ngày áp dụng cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16, Đà Nẵng sẽ chuyển sang thực hiện chỉ thị 19 khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Thành phố cho phép các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được bán hàng cho khách mang đi; đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng; nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

Các cửa hàng bán nhu yếu phẩm căng dây để đảm bảo khoảng cách bán hàng trong thời gian Đà Nẵng cách ly xã hội. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đà Nẵng chưa cho tắm biển trở lại. Tuy nhiên để phục hồi kinh tế đang bị đứt gãy, thành phố cho phép các khách sạn, cơ sở lưu trú mở cửa; dịch vụ tại đây như ăn uống, massage chưa được hoạt động.

Ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, nói trước mắt thành phố sẽ cho các phương tiện giao thông đường bộ hoạt động; riêng đường sắt và hàng không, Sở đang tham mưu thành phố kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép nối chuyến trở lại.

Các nhà hàng, quán ăn cũng như phương tiện vận tải hành khách phải bố trí bình sát khuẩn, yêu cầu khách đeo khẩu trang khi giao tiếp.

Người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc thực sự cần thiết; đeo khẩu trang nơi công cộng, công sở, trường học, nơi làm việc...

Đà Nẵng chưa cho phép tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; các hoạt động lễ hội, tôn giáo, giải đấu thể thao; tiệc liên hoan, đám cưới, đám tang, tân gia,...

Đường phố Đà Nẵng đã đông đúc trở lại những ngày qua. Ảnh: Nguyễn Đông.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như các điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử tiếp tục đóng cửa.

Các hoạt động thể dục, thể thao, thể hình, phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp cũng tiếp tục tạm dừng.

Các trường học từ mầm non đến đại học, cao đẳng chưa được tổ chức cho học sinh, sinh viên tập trung học tại trường. Người dân tiếp tục thực hiện đi chợ 3 ngày một lần.

Một số khu vực trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục áp dụng cách ly đủ 14 ngày. Thời gian tới, với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết tổ chức sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Một lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, việc thành phố từng bước nới lỏng cách ly xã hội nhằm mục tiêu đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả. Các khách sạn mở cửa trở lại chủ yếu phục vụ cho các đoàn chuyên gia sang làm việc và cách ly.

Đồn biên phòng Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) kiểm soát bờ biển trong thời gian cách ly xã hội, ngăn chặn nhiều vụ người dân đi xe máy, ôtô ven bờ biển để ra, vào vùng dịch. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó ngày 3/9, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã ban hành chỉ thị 43, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện "mục tiêu kép", vừa có biện pháp chung sống an toàn với dịch, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trước khi có quyết định nới lỏng cách ly xã hội, Đà Nẵng đã có 6 ngày không ghi nhận ca nhiễm nCoV. Thành phố cũng lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh thi THPT và cán hộ giáo viên coi thi; đại diện hộ gia đình trong 5 ngày qua và kết quả hơn 24.000 mẫu âm tính (tương đương với 10% số hộ gia đình ở Đà Nẵng).

Đà Nẵng trở thành tâm dịch trong làn sóng Covid-19 thứ hai ở Việt Nam. Từ ngày 24/7 đến nay, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 người mắc Covid-19. Trong đó 31 người tử vong, khoảng 90 người đang điều trị, số còn lại đã được chữa khỏi và xuất viện.

Đà Nẵng áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 với 6 quận, dân số một triệu dân từ 0h ngày 28/7. 13h sau, thành phố nâng cấp độ cách ly toàn thành phố, bao gồm huyện Hoà Vang ở ngoại ô.

Nguyễn Đông