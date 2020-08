Người dân Đà Nẵng sẽ đi chợ theo ngày chẵn lẻ

Người dân TP Đà Nẵng sẽ sử dụng thẻ để đi chợ 3 ngày/lần theo ngày chẵn hoặc ngày lẻ, áp dụng từ 12/8.

Sáng 11/8, Sở Công Thương Đà Nẵng gửi thông báo đến UBND các quận, huyện và công ty quản lý các chợ, thông báo về việc "phân chia tần suất đi chợ của người dân" trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ cử người đi chợ 3 ngày/lần và được phát 5 thẻ đi chợ trong vòng 15 ngày, gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ.

Tiểu thương Đà Nẵng trang bị kính chống giọt bắn để bán hàng trong thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Đông Nam.

Để thống nhất, các địa phương sẽ in thẻ theo hai màu khác nhau, ngày chẵn in màu hồng, ngày lẻ in màu xanh và gửi đến tổ dân phố để phát cho các hộ dân. Mỗi thẻ vào chợ chỉ có giá trị một lần ở bất kỳ chợ nào ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc Sở Công Thương, cho biết trước mắt thành phố sẽ áp dụng việc phát thẻ cho người dân đi chợ trong 15 ngày tới, ứng với thời gian thành phố tiếp tục gia hạn cách ly xã hội theo chỉ thị 16.

"Tôi tin người dân Đà Nẵng sẽ đồng tình hưởng ứng quy định này để tính toán mua thực phẩm phù hợp, hạn chế ra ngoài. Nếu không kiểm soát tốt việc người dân ra ngoài khi không cần thiết, khi có ca mắc mới sẽ rất khó khăn trong việc truy vết", ông Bắc nói.

Tại các lối ra vào chợ sẽ có chốt kiểm soát, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho người dân. Các tiểu thương cũng được yêu cầu hướng dẫn người mua hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ.

Trường hợp tiểu thương, người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang, không rửa tay bằng nước sát khuẩn thì lực lượng chức năng kiên quyết không cho vào chợ và xử lý theo quy định.

Đà Nẵng là địa phương ghi nhận ca lây nhiễm nCoV, sau 99 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng ở Việt Nam. Từ ngày 25/7 đến nay, thành phố có 273 người mắc nCoV. Toàn bộ 7 quận, huyện có dân cư của thành phố đều đã có bệnh nhân Covid-19.

Nguyễn Đông