Đà Nẵng nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị hơn 265.000 tỷ đồng

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Đà Nẵng dự kiến dài hơn 103 km, kết nối hai sân bay quốc tế và có thể vận hành từ năm 2032.

Ngày 22/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) khảo sát, lập báo cáo tiền khả thi theo phương thức PPP dự án này. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trước tháng 10/2026 và tự chịu mọi chi phí, rủi ro nếu đề xuất không được duyệt.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt đô thị có tổng vốn đầu tư khoảng 265.970 tỷ đồng, điểm đầu tại nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng, điểm cuối tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam).

Lộ trình triển khai chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dài hơn 30 km, với 14 nhà ga, nối sân bay Đà Nẵng với Hội An. Giai đoạn 2 dài gần 74 km với 10 nhà ga, kéo dài từ Hội An đến sân bay Chu Lai.

Một góc đô thị trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Phía THACO cho biết nếu các thủ tục phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư diễn ra thuận lợi, dự án sẽ khởi công vào tháng 2/2027. Với kinh nghiệm từ các dự án hạ tầng lớn đang triển khai tại TP HCM, doanh nghiệp mong muốn có thể thực hiện ngay sau khi được lựa chọn chính thức để đưa vào vận hành năm 2032.

Thành phố yêu cầu đơn vị nghiên cứu phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để làm rõ phương thức đầu tư. Hồ sơ đề xuất cần đặc biệt chú trọng tính khả thi trong khâu khai thác, vận hành và duy tu bảo dưỡng sau khi bàn giao.

Tại buổi làm việc với tập đoàn THACO chiều 20/4, lãnh đạo thành phố đề nghị doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án. Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy trình, tham mưu phương án lựa chọn nhà đầu tư và cập nhật kế hoạch triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng lưu ý doanh nghiệp chủ động chuẩn bị các điều kiện thực hiện, định hình rõ hướng phát triển thương hiệu cho tuyến đường sắt đô thị đầu tiên. Trong quá trình lập hồ sơ, nếu phát sinh vướng mắc, đơn vị nghiên cứu cần báo cáo ngay để thành phố kịp thời tháo gỡ.

Nếu được triển khai, đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của Đà Nẵng. Dự án được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch, thúc đẩy liên kết vùng và giảm áp lực cho hệ thống đường bộ giữa các trung tâm du lịch, công nghiệp của Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ).

