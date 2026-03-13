Đà Nẵng nghiên cứu tuyến cao tốc nội thị nối Chu Lai

Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng tuyến đường đô thị tốc độ cao quy mô 4-6 làn xe kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tam Kỳ - Chu Lai, đồng thời mở rộng các trục ven biển và nhiều tuyến giao thông quan trọng.

Ngày 13/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu các đơn vị nghiên cứu xây dựng tuyến đường đô thị tốc độ cao phía Đông, kết nối trung tâm Đà Nẵng với Nam Hội An đến Tam Kỳ - Chu Lai, thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo định hướng ban đầu, tuyến đường được nghiên cứu đầu tư quy mô 4-6 làn xe. Trước mắt dự án triển khai theo nhu cầu lưu thông, sau đó hoàn thiện toàn bộ mặt cắt khi lưu lượng phương tiện tăng.

Trung tâm thành phố hiện hữu, tháng 10/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án gắn với phát triển các khu đô thị theo mô hình TOD, khai thác cảnh quan tự nhiên và hướng nhìn ra sông Trường Giang. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu việc nghiên cứu quy hoạch phải kết nối các khu chức năng của trung tâm đô thị; công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ trên toàn tuyến và các khu vực TOD theo quy hoạch.

Theo UBND thành phố, khoảng cách theo hướng biển từ trung tâm Đà Nẵng đến khu vực Chu Lai khoảng 70-80 km. Chu Lai đang được đầu tư nhiều dự án hạ tầng như sân bay, cảng biển, khu thương mại tự do, khu công nghiệp và các khu đô thị ven biển.

Song song với tuyến đường này, thành phố yêu cầu nghiên cứu mở rộng đường Nguyễn Tất Thành gắn với quy hoạch khu đô thị lấn biển. Phương án thiết kế sẽ xem xét lại mặt cắt ngang, cảnh quan, vật liệu vỉa hè và hệ thống kè biển.

Trục ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Hội An cũng được nghiên cứu mở rộng. Tại một số vị trí, quy hoạch bố trí hầm chui hoặc cầu vượt cho người đi bộ để kết nối ra bãi biển. Phương án thiết kế cảnh quan và hạ tầng dự kiến báo cáo UBND thành phố trong tháng 5/2026.

Khu vực đường Nguyễn Tất Thành với dự án đô thị lấn biển Đa Phước hiện hữu và khu vực dự kiến lấn biển. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngoài các trục chính, Đà Nẵng cũng chuẩn bị đầu tư nhiều dự án hạ tầng kết nối khác trong năm 2026 như nâng cấp quốc lộ 14G đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, cải tạo đường tránh Nam Hải Vân, tuyến ven sông Cu Đê kết nối vào khu thương mại tự do và nâng cấp tuyến Nguyễn Phước Chu - Tạ Quang Bửu.

Lãnh đạo thành phố giao các ban quản lý dự án và Sở Xây dựng phối hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư và phương án quy hoạch để triển khai các công trình hạ tầng giao thông.

Nguyễn Đông