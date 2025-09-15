Đà Nẵng mở lại các tuyến tham quan trên bán đảo Sơn Trà

Sau ba năm tạm dừng hoạt động vì sạt lở do bão, các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà được mở cửa trở lại từ 16/9, để du khách khám phá khu rừng nguyên sinh và ngắm nhìn voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo từ 16/9 sẽ mở cửa trở lại các tuyến đường chính, gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, và ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản để khách tham quan, dã ngoại. Đây là những tuyến đường đã bị tạm đóng từ sau bão Sơn Ca cuối năm 2022, khi sạt lở nghiêm trọng chia cắt bốn tuyến đường chính dẫn vào rừng.

Toàn cảnh bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Thời gian tham quan trong mùa mưa (tháng 10 đến tháng 2 năm sau) là từ 7h30 đến 17h30, và kéo dài đến 18h30 vào mùa khô (tháng 3 đến hết tháng 9). Cơ quan chức năng có thể tạm dừng hoạt động nếu có cảnh báo thời tiết xấu.

Ban Quản lý quy định phương tiện và hình thức lưu thông trên từng tuyến để đảm bảo an toàn. Cụ thể, tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, đoạn từ trạm gác Tiên Sa đến ngã ba Yết Kiêu, cho phép xe đạp thể thao, xe mô tô (trừ xe tay ga/hộp số tự động) và người đi bộ.

Cây đa di sản trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn Cờ xuống ngã ba Bãi Bắc, cấm xe tay ga, xe đạp và ôtô trên 24 chỗ. Riêng tuyến từ ngã ba Bãi Bắc đến Cây Đa di sản chỉ dành cho khách đi bộ.

Để quản lý khách tham quan, Ban Quản lý sẽ phát thẻ màu xanh cho khách lẻ (nhận và trả lại trong ngày). Với các đoàn khách, doanh nghiệp phải thông báo trước về thời gian, lộ trình và số lượng khách.

Voọc chà vá chân nâu, được mệnh danh là "Nữ hoàng linh trưởng", trong mùa hoa lim xẹt nở vào tháng 4 trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Du khách được lưu ý tuân thủ các quy định: chỉ đi đúng tuyến, đúng giờ; không vào khu vực cấm, khu vực quốc phòng; không xả rác, chặt phá rừng hay đốt lửa. Hoạt động bay flycam, quay phim, chụp ảnh phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Ban Quản lý cũng cấm khách trekking tự phát xuống các khu vực hiểm trở như Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen. Đây là những điểm có địa hình phức tạp, từng xảy ra nhiều vụ du khách đi lạc phải nhờ cứu hộ, thậm chí gặp tai nạn.

Bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km, có diện tích hơn 4.400 ha và cao gần 700 m. Nơi đây được ví như "lá phổi xanh" của thành phố với hệ sinh thái rừng gắn với biển độc đáo, là ngôi nhà của voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm.

Sau cơn bão Sơn Ca tháng 10/2022, bán đảo Sơn Trà phải hứng chịu những đợt sạt lở chưa từng có, khi đất đá từ trên rừng đổ xuống, gây chia cắt các tuyến đường. Trong gần ba năm qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục, gia cố taluy và sửa chữa đường để đảm bảo an toàn, chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại.

Nguyễn Đông