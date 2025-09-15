Đà Nẵng mở lại các tuyến tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà

Sau ba năm tạm dừng tham quan do mưa lớn gây sạt lở, các tuyến đường bán đảo Sơn Trà được mở cửa trở lại để phục vụ du khách.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết từ 16/9 sẽ đồng loạt mở cửa các tuyến đường Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản để du khách tham quan, dã ngoại.

Toàn cảnh bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Thời gian mở cửa mùa mưa (tháng 10 đến tháng 2 năm sau) từ 7h30 đến 17h30, mùa khô (từ tháng 3 đến hết tháng 9) kéo dài thêm một giờ, đến 18h30. Nếu có cảnh báo thời tiết xấu, cơ quan chức năng sẽ tạm dừng việc tham quan.

Ban Quản lý cũng quy định cụ thể phương tiện và hình thức lưu thông. Theo đó, tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, đoạn từ trạm gác Tiên Sa đến ngã ba Yết Kiêu, được phép lưu thông bằng xe đạp (thể thao, địa hình), xe mô tô (không áp dụng cho xe tay ga/hộp số tự động) và đi bộ.

Cây đa di sản trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, được lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn Cờ xuống ngã ba Bãi Bắc, trước cổng Khu nghỉ dưỡng Intercontinental, trong đó cấm xe tay ga, xe đạp và ôtô trên 24 chỗ. Riêng tuyến từ ngã ba Bãi Bắc đến Cây Đa di sản chỉ dành cho đi bộ tham quan, dã ngoại.

Khách lẻ khi vào tham quan các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà sẽ được phát thẻ màu xanh (nhận và gửi trả lại cho nhân viên kiểm soát trong ngày). Với khách đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác phải thông báo cho Ban Quản lý thời gian, lộ trình, số lượng khách tham quan.

Voọc chà vá chân nâu, được mệnh danh là "Nữ hoàng linh trưởng", trong mùa hoa lim xẹt nở vào tháng tư trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Du khách được lưu ý chỉ đi đúng tuyến, đúng giờ; không vào khu vực cấm, khu vực quốc phòng, không xả rác, chặt phá rừng hay đốt lửa. Việc bay flycam, quay phim, chụp ảnh chỉ thực hiện tại khu vực cho phép và có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cấm khách trekking tự phát xuống các khu vực Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen. Các điểm này có địa hình hiểm trở, từng có nhiều du khách đi lạc phải nhờ cứu hộ trong đêm, thậm chí gặp tai nạn.

Bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà) cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km, diện tích hơn 4.400 ha, cao gần 700 m. Đây là khu hệ sinh thái rừng gắn với biển độc đáo, nơi sinh sống của voọc chà vá chân nâu quý hiếm, được ví như "lá phổi xanh" bảo vệ môi trường, cảnh quan và giữ vai trò trọng yếu về quốc phòng.

Sau bão Sơn Ca hồi tháng 10/2022, bán đảo Sơn Trà sạt lở chưa từng có, khi đất đá từ trên rừng đổ xuống, chia cắt tất cả bốn tuyến đường chính dẫn vào rừng. Ba năm qua, bán đảo Sơn Trà còn xảy ra nhiều đợt sạt lở sau mưa, bão. Chính quyền địa phương chỉ cho lưu thông một số tuyến ngắn, các tuyến còn lại được đầu tư khắc phục sạt lở, gia cố ta luy, sửa chữa đường.

Nguyễn Đông