Đà Nẵng lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Hội đồng tư vấn sẽ nghiên cứu, đề xuất chiến lược, mô hình quản lý, chính sách ưu đãi, cơ chế thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, quy tụ nhiều chuyên gia, lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tham mưu chiến lược phát triển trung tâm tài chính tại thành phố.

Hội đồng gồm 17 thành viên, do ông Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, làm Chủ tịch; ông Richard Dean McClellan, nguyên Giám đốc Quốc gia Viện Tony Blair tại Việt Nam, giữ chức Phó chủ tịch.

15 ủy viên là lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, và đại diện doanh nghiệp lớn như FPT, CMC, BKAV, SSI. Ngoài ra, nhiều chuyên gia quốc tế đến từ Thụy Sĩ, Đức, Singapore, UAE cũng tham gia.

Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn và đề xuất cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Ban trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng về chiến lược, kế hoạch phát triển trung tâm; mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức và cơ chế điều hành; các chính sách ưu đãi về tài chính, quỹ đất, dịch vụ hỗ trợ và pháp lý, chương trình đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao; cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; đóng góp ý kiến cho các văn bản pháp lý, quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch liên quan đến trung tâm.

Tòa nhà 22 tầng tại Công viên phần mềm số 2, có tổng diện tích hơn 27.000 m², dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2025, sẽ đáp ứng ngay nhu cầu hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế gắn với chức năng thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số... Ảnh: Nguyễn Đông

Ngoài ra, Hội đồng được mời tham dự các cuộc họp quan trọng về triển khai trung tâm, chủ động phối hợp với các sở, ngành để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công việc, và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trong sáng 22/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo 47), Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị UBND thành phố sớm phối hợp Bộ Tài chính (đầu mối là Cục Đầu tư nước ngoài) để dự thảo nghị định, nghiên cứu tham gia góp ý, sớm tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về trung tâm tài chính.

Ông Quảng lưu ý việc xác định mô hình cơ quan chủ quản trung tâm tài chính, đồng thời chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu mô hình Trung tâm tài chính GIFT City, Ấn Độ và Astana, Kazakhstan để học hỏi. Về hạ tầng, cần đẩy nhanh tiến độ tòa nhà 22 tầng tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, với diện tích sử dụng 27.000m2 để có thể đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Trước đó tại Hội nghị công bố Ban Chỉ đạo và Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ngày 2/8, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết để chuẩn bị vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng đã triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Thành phố chủ động quy hoạch, bố trí quỹ đất chiến lược tại vị trí thuận lợi, nằm trong khu vực đô thị phát triển, cách sân bay quốc tế 5-10 km, với quỹ đất sạch, đầy đủ pháp lý nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Hiện một tòa nhà 22 tầng tại Công viên phần mềm số 2, có tổng diện tích hơn 27.000 m², dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Đà Nẵng đã ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế, bổ sung vào Nghị quyết HĐND tháng 6/2025. Thành phố triển khai 5 chương trình đào tạo, gồm 2 chương trình tập trung (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ song ngữ kèm chứng chỉ quốc tế) và 3 chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, từ các khóa cơ bản 2-3 ngày, giảng dạy bởi chuyên gia nước ngoài 5-7 ngày, đến đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài 1-2 tháng.

Khu đất vàng trên đường Võ Nguyên Giáp giao Võ Văn Kiệt được dự kiến xây dựng lõi Trung tâm tài chính. Ảnh: Nguyễn Đông

Tính đến nay, hơn 300 công chức, viên chức đã được đào tạo trực tiếp và trực tuyến; 10 cán bộ trẻ (trong đó có 2 Phó giáo sư, 2 tiến sĩ) tham gia khóa học với giáo sư nước ngoài; tháng 8/2025, nhóm thực tập sinh sẽ học tập tại Singapore. Thành phố đồng thời làm việc với các tổ chức trí thức Việt tại Anh, Ireland, Châu Âu và đối tác quốc tế để thu hút nhân sự chất lượng cao, bao gồm chuyên gia nước ngoài giữ các vị trí quản lý, vận hành và giải quyết tranh chấp tại trung tâm.

Giai đoạn 2025-2027, Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái tài chính tại khu đất gần biển rộng 6,17 ha, đạt chuẩn quốc tế. Song song đó, thành phố đẩy mạnh hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo với nhiều dự án lớn về trung tâm dữ liệu (Data Center), mạng 5G, hạ tầng vệ tinh mặt đất, cùng các dự án bán dẫn và trí tuệ nhân tạo có sự tham gia của nhiều tập đoàn quốc tế.

Về dài hạn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết thành phố đang triển khai Đề án hình thành khu đô thị động lực quốc gia tại Vịnh Đà Nẵng với quy mô gần 1.500 ha để hình thành một không gian đô thị tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo tiêu chí xanh, thông minh, sinh thái và bền vững, trong đó dự kiến bố trí khoảng 282 ha để phát triển cung cấp các dịch vụ tài chính thương mại, tài chính số kết nối phát triển với Khu Công nghệ cao, Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Nguyễn Đông