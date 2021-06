Đà Nẵng khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện Amida

Nguyễn Quang Trọng, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện quốc tế Amida, bị khởi tố trong vụ án làm lây lan dịch bệnh.

Ngày 21/6, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết Trọng, 29 tuổi, bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người. Anh ta được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Hơn một tháng trước, vụ án làm lây lan dịch bệnh tại thẩm mỹ viện Amida đã bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h30 đến 22h ngày 2/5, Công ty thẩm mỹ viện quốc tế Amida tổ chức cuộc họp với hơn 30 nhân viên tham gia. Các nhân viên đều đeo khẩu trang. Đến phần diễn thuyết của mình, Trọng yêu cầu nhân viên bỏ khẩu trang để hô to các mục tiêu, nhằm mục đích truyền lửa.

Bị can Nguyễn Quang Trọng (bìa phải) nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Bảo Nam.

Theo nhà chức trách, hành động này đã vi phạm việc tập trung đông người và không thực hiện 5K. Chủ tịch UBND Đà Nẵng ra từ ngày 29/4 đã yêu cầu hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống Covid-19.

Thẩm mỹ viện Amida sau đó trở thành nơi xảy ra chuỗi lây nhiễm quy mô lớn với 65 người nhiễm nCoV, lây lan ra Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đăk Lăk. Đà Nẵng phải bỏ ra các chi phí điều trị, truy vết, cách ly liên quan khoảng 7 tỷ đồng.

Trong đợt dịch từ ngày 4/5 đến 21/6, tại Đà Nẵng ghi nhận 158 ca mắc Covid-19 cộng đồng được Bộ Y tế công bố.

Nguyễn Đông