Đà Nẵng dự kiến tạo 10.000 việc làm từ ngành dược liệu

Đà Nẵng đặt mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động tại vùng trồng sâm và dược liệu, đồng thời hỗ trợ thành lập ít nhất 50 hợp tác xã trong giai đoạn 2026-2030.

Ngày 6/1, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam (cũ), lấy sâm Ngọc Linh làm cây chủ lực. Thành phố hướng tới xây dựng chuỗi giá trị đồng bộ từ nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ, qua đó mở rộng cơ hội việc làm và sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Chương trình tạo việc làm cho 10.000 lao động tại vùng trồng sâm và dược liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành triển khai từ năm 2026. Thành phố ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, gắn phát triển dược liệu với ổn định đời sống người dân miền núi.

Cùng với đó, Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế tập thể trong lĩnh vực dược liệu. Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến hỗ trợ thành lập từ 50 hợp tác xã trở lên chuyên về sâm Ngọc Linh và dược liệu, giúp nông dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô hàng hóa, nâng cao giá trị và khả năng liên kết thị trường.

Sâm Ngọc Linh được người dân xã Trà Linh. Ảnh: Đắc Thành

Ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, trước năm 2030, Đà Nẵng sẽ thu hút đầu tư xây dựng 3-5 nhà máy chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Giai đoạn 2031-2045, thành phố tiếp tục phát triển thêm 5-10 cơ sở thu mua, sơ chế và bảo quản dược liệu. Hạ tầng trung tâm công nghiệp dược liệu được đầu tư tại các khu công nghiệp, trước mắt bố trí khoảng 50 ha tại Khu Kinh tế mở Chu Lai để sẵn sàng tiếp nhận dự án.

Thành phố cũng định hướng phát triển các dịch vụ điều trị, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe gắn với nguồn dược liệu bản địa; kết nối vùng trồng với du lịch, văn hóa nhằm hình thành ngành kinh tế dịch vụ mới, tạo thêm việc làm trong lĩnh vực dịch vụ và sáng tạo.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng, chế biến dược liệu; đồng thời áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh.

Theo thành phố, phát triển trung tâm dược liệu quốc gia không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn khai thác lợi thế đa dạng sinh học, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân trong dài hạn.

Nguyễn Đông