Đà Nẵng có thêm một ga đường sắt mới

Đà NẵngGa Tam Thành tại xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam, vừa được đưa vào khai thác, bổ sung hạ tầng vận tải, phục vụ tàu khách mới.

Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký, ga Tam Thành được đưa vào khai thác, sử dụng trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Nhà ga nằm tại xã Tây Hồ, có 3 đường đón, gửi tàu, gồm đường chính tuyến số 2 dài 508 m; hai đường ga số 1 và số 3 cùng dài 477 m.

Ga Tam Thành là công trình dân dụng cấp 3, phục vụ đón tàu khách, tàu hàng thông qua ga, tránh và vượt tàu, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận tải. Tổng diện tích thiết kế, xây dựng nhà ga là 375 m2. Khu vực ga còn có nhà lưu trú phục vụ nhân viên khối vận tải, cung đường, thông tin tín hiệu với diện tích xây dựng 285 m2.

Ga Tam Thành ở Đà Nẵng có 3 đường đón tàu. Ảnh: Báo Xây dựng

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao tiếp nhận bàn giao công trình từ Ban Quản lý dự án 85, tổ chức quản lý và khai thác ga Tam Thành theo đúng công năng thiết kế, phương án khai thác, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Ga Tam Thành thuộc gói thầu số 8 của dự án gia cố các hầm yếu, kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang của tuyến đường sắt Bắc Nam. Công trình được khởi công năm 2021 với tổng mức đầu tư 276 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2023 nhưng chậm tiến độ, đến nay mới hoàn thành và đưa vào khai thác.

Anh Duy