Đà Nẵng có khách sạn gia đình tốt nhất châu Á

Một resort ở Đà Nẵng được xếp đứng đầu top 10 khách sạn dành cho gia đình thân thiện nhất châu Á 2023 của Tripadvisor.

"Nói một cách đơn giản, không nơi nào tốt hơn để ở tại Đà Nẵng bằng Premier Village Danang Resort", Tripadvisor, tổ chức chuyên đánh giá về du lịch, nhận xét về quán quân năm nay. Khu nghỉ được đánh giá cao với lối đi riêng ra bãi biển, thiết kế hiện đại, dịch vụ tiện nghi, cao cấp, đồ ăn ngon miệng, "là nơi tận hưởng cuộc sống tuyệt đẹp với giá cả phải chăng".

Premier Village Danang Resort nhìn từ trên cao. Ảnh: Premier village danang

Ngoài ra, Angsana Lang Co, tỉnh Thừa Thiên Huế, xếp thứ hai trong khi Premier Village Phu Quoc Resort đứng thứ 10.

Danh sách trên nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers' Choice Best of the Best Awards. Thứ hạng dựa trên số lượng bình chọn từ đội ngũ chuyên gia và khách du lịch. Người đánh giá phải có trải nghiệm thực tế. Phản hồi, chấm sao phải công khai trên trang web và không được phép xóa hay sửa chữa sau khi bình luận.

Các tiêu chí bình chọn dựa trên vị trí của khách sạn (có thuận tiện tiếp cận không, rộng hay chật, phong cảnh xung quanh đẹp hay xấu), độ sạch sẽ, sự thân thiện của nhân viên và giá tiền bỏ ra có tương ứng với những gì khách được nhận lại không. Các khách sạn phải có nhiều trải nghiệm được đánh giá thú vị dành cho trẻ em lẫn phụ huynh.

Các khách sạn nằm trong top 10 còn lại: Club Med Tomamu (Nhật Bản), Club Med Phuket (Phuket), Mason Pine Hotel (Indonesia), Le Eminence Hotel Convention & Resort (Indonesia), Club Med Guilin (Trung Quốc), Anantara Vacation Club Mai Khao Phuket (Thái Lan), Resinda Hotel Karawang (Indonesia).

Tripadvisor cũng vinh danh nhiều hạng mục khác như Điểm đến, Bãi biển, Nhà hàng. Các hạng mục được công bố lần lượt vào các thời điểm khác nhau trong năm. Thời gian bình chọn trong 12 tháng (tính đến thời điểm công bố).

Anh Minh (Theo Tripadvisor)