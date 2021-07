Đà Nẵng cấm shipper hoạt động

Chính quyền TP Đà Nẵng kêu gọi người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, cấm hoạt động của shipper, grab, đạp xe... từ 12h ngày 22/7.

Quyết định trên được lãnh đạo thành phố thống nhất trên cơ sở đề xuất của ông Phan Văn Sơn, Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19, chiều 21/7. Tình hình dịch diễn biến phức tạp, riêng hôm nay thành phố phát hiện 12 ca cộng đồng (8 ca chưa rõ nguồn lây).

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu người dân "ai ở nhà đó", chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như đi công tác, công vụ, làm việc tại công sở, nhà máy, mua thực phẩm..., nhưng phải giữ khoảng cách 2 m và không tập trung quá 2 người.

Đà Nẵng tiếp tục siết chặt các quy định phòng chống dịch. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tiếp tục siết chặt phòng chống dịch, thành phố bổ sung quy định dừng hoạt động thể thao ngoài trời như đi bộ, tập thể dục, đạp xe; dừng hoạt động kinh doanh không thiết yếu, chỉ cho buôn bán lương thực, thực phẩm, khám chữa bệnh, cấp cứu; không được tổ chức tiệc tùng trong nhà; tổ chức tang lễ trong 48 tiếng và không quá 20 người; dừng hoạt động taxi, xe 9 chỗ và grab car.

Các cơ quan, đơn vị đảm bảo không quá 50% người đi làm đến trụ sở, không tổ chức các cuộc họp không cần thiết (không quá 20 người); khuyến khích làm việc online. Các cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp cấp thẻ hoặc giấy chứng nhận, xác nhận cho nhân viên, công nhân đi ra ngoài khi có việc cần thiết.

"Đà Nẵng không áp dụng Chỉ thị 16 mà chỉ thực hiện các biện pháp siết chặt, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả", ông Lê Trung Chinh nói và cho rằng thời điểm này cần sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Bên trong một khu vực cách ly y tế ở quận Thanh Khê, chiều 16/7. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng kêu gọi người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ và có trách nhiệm trong việc chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch. Nếu tình hình được kiểm soát, thành phố sẽ sớm nới lỏng một số biện pháp.

Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng nhận định nhiều khả năng những chuỗi lây nhiệm cộng đồng mới phát hiện là chủng virus Delta, tốc độ lây lan rất nhanh.

Hôm nay, Đà Nẵng đạt kỷ lục lấy hơn 56.300 mẫu xét nghiệm, qua đó phát hiện 28 ca dương tính. Việc xét nghiệm đại diện hộ gia đình đang được triển khai. Tuy nhiên theo ông Thạnh, nếu chỉ dừng lại ở truy vết và xét nghiệm sẽ khó theo kịp chủng Delta, do đó cần giãn cách để cắt đứt nguồn lây.

Thành viên tổ Covid cộng đồng ở Đà Nẵng phát phiếu xét nghiệm diện rộng cho người dân. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đà Nẵng đã cấm nhiều hoạt động không thiết yếu, bao gồm cả tắm biển, bán ăn uống tại chỗ... Từ 0h ngày 17/7, thành phố áp dụng Chỉ thị 16 với 4 phường gồm An Khê và Thạc Gián (quận Thanh Khê), Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu); phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), do phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm.

Dịch bùng phát trở lại Đà Nẵng từ ngày 10/7, sau chuỗi 9 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng và đến nay ghi nhận 279 bệnh nhân Covid-19. Hiện 36/56 xã, phường trên địa bàn đã có ca lây nhiễm cộng đồng. Hơn 2.600 F1 phải cách ly tập trung; 3.400 F2 cách ly tại nhà.

Nếu tính tổng số ca nhiễm từ ngày 4/5, thành phố ghi nhận 501 ca. 308 bệnh nhân đang được điều trị. 28 ca dương tính mới chưa công bố, được xem là nghi nhiễm. Hôm nay, Đà Nẵng đón hơn 600 công dân từ tâm dịch TP HCM về cách ly tại khách sạn.

Nguyễn Đông