Đá lăn làm lệch cầu ở Quảng Nam

Mưa lớn, tảng đá mồ côi nặng hàng chục tấn lăn xuống, đẩy nhịp cầu Đăk Mi 1 trên quốc lộ 14E xê dịch 47 cm, ôtô trọng tải lớn không thể qua lại.

Từ tối qua, huyện Phước Sơn mưa lớn, quốc lộ 14E qua xã Phước Hòa bị sạt lở. Tảng đá mồ côi đường kính gần 10 m cùng đất đá ở taluy dương sạt xuống cầu Đăk Mi 1 gây ách tắc.

Đá sạt xuống cầu Đăk Mi 3. Ảnh: Sơn Thủy

Đến sáng nay, đất đá được san gạt, thu dọn để thông đường. Nhà chức trách phát hiện nhịp cầu số 3 bị xê dịch 47 cm so với vị trí ban đầu. Các dầm ngang, ụ neo tại trụ T1, T2 nứt vỡ. Đầu dầm tại mố cầu M2 bị lệch khỏi gối cao su. Khe co giãn tại mố M2 bị kéo hở và bung bulong.

Đánh giá cầu không còn an toàn, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam chỉ cho phép xe khách dưới 16 chỗ ngồi, xe tải dưới 5 tấn và xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ lưu thông qua cầu Đắk Mi 1. Các phương tiện còn lại bị cấm và phân luồng như sau. Từ Phước Sơn đi quốc lộ 1 và ngược lại, ôtô đi theo đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đến quốc lộ 1. Với hướng từ quốc lộ 1 đi Phước Sơn và ngược lại, ôtô theo quốc lộ 14E đến Km58+530 đi đường Trường Sơn Đông đến đường Hồ Chí Minh.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ban Quản lý dự án 4 cắm biển hướng dẫn phân luồng tại các nút giao giữa quốc lộ 14E với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh và ĐT 611.

Nhịp cầu số 3 bị xê dịch 47 cm. Ảnh: Sơn Thủy

Cầu Đăk Mi 1 được xây dựng năm 2013 với ba nhịp, mỗi nhịp 15 m, bắc qua con suối. Một bên cầu là núi cao, một bên giáp hồ thủy điện Đăk Mi 4. Quá trình mở rộng quốc lộ 14E năm 2023, cơ quan chức năng đánh giá cầu còn tốt nên chỉ sửa chữa khe có giãn.

Quốc lộ 14E dài 75 km, có lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản lớn từ các tỉnh Tây Nguyên, vùng Nam Lào, đông bắc Campuchia và Thái Lan đến các tỉnh Nam Trung Bộ và phía Bắc.

Ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông trên cao, Trung Trung Bộ mưa từ ngày 21 đến 25/11. Tại Quảng Nam, 8 huyện thị đồng bằng mưa 40-80 mm, 9 huyện miền núi mưa 150-500 mm. Trong đó một số nơi miền núi mưa đặc biệt lớn như thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) 780 mm, Trà Dơn (huyện Nam Trà My) 710 mm, Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) 540 mm.

Đắc Thành