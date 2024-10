Dạ dày có thể chứa bao nhiêu thức ăn?

Khi ăn nhiều, tôi cảm giác dạ dày giãn ra, ít có cảm giác no. Bộ phận này có thể chứa bao nhiêu thức ăn và người giảm cân nên tiêu thụ bao nhiêu calo một ngày? (Nguyệt, 32 tuổi, Thái Nguyên)

Dạ dày của người bình thường có khả năng chứa khoảng 1,5-2 lít thức ăn và nước. Tuy nhiên, khả năng chứa này có thể thay đổi từ người này sang người khác, phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe cũng như tác động của độ tuổi, giới tính, thói quen ăn uống.



Khi ăn, dạ dày mở ra để chứa thực phẩm và xử lý chúng, sau đó lượng thức ăn từ từ được hủy hoại, di chuyển vào ruột non để tiếp tục quá trình tiêu hóa. Trong quá trình này, dạ dày có khả năng mở rộng hơn để đáp ứng lượng thức ăn và nước cần tiêu hóa.

Không có một lượng cụ thể thức ăn có thể làm bạn cảm thấy no vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm hàm lượng thức ăn, lượng calo trong thực phẩm, nước uống, tốc độ, thời điểm ăn, cơ địa cá nhân. Đơn cử, nếu bạn ăn quá nhanh, não không có đủ thời gian để cảm nhận cảm giác no; ngược lại, khi ăn chậm rãi, cơ thể có cơ hội gửi tín hiệu cho não rằng bạn đã đủ no. Các loại thức ăn có nhiều protein và chất xơ thường làm bạn cảm thấy no lâu hơn so với thức ăn nhiều calo nhưng chứa nhiều đường và dầu mỡ. Hoặc uống nước trong suốt bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn.

Để duy trì sự cân bằng và dinh dưỡng cần thiết, hãy ăn theo khẩu phần cân đối và lắng nghe cơ thể. Trung bình để giảm cân, phụ nữ thường cần khoảng 1.200-1.500 calo/ngày; nam giới cần khoảng 1.500-1.800 calo/ngày.

Một chế độ ăn lành mạnh nên bao gồm: 45-65% carbohydrate từ nguồn ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, và trái cây; 15-30% protein từ thịt nạc, cá, đậu và các loại hạt; 20-35% chất béo, ưu tiên chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, quả bơ, hạt.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

Phó viện trưởng Viện phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108