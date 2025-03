Đã có thể đổi bằng lái B1, B2 sang C1 trên Cổng dịch vụ công

Người dân đã có thể đổi bằng B1, B2 sang C1 trên nền tảng trực tuyến, thay vì phải nộp đơn trực tiếp như trước đó.

Từ đầu tháng 3, Bộ Công an đảm nhiệm việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe (bằng lái) từ Bộ Giao thông vận tải. Sau thời gian chuyển giao, hiện cơ quan này đã tăng cường thêm nhiều tiện ích nhằm tăng sự thuận tiện cho người dân. Đáng chú ý, tài xế đã có thể thực hiện việc đổi từ bằng B1/B2 cũ sang C1 mới thông qua Cổng dịch vụ công.

Trước đó, tài xế khi đổi bằng lái hết hạn qua Cổng dịch vụ công chỉ có lựa chọn từ B1/B2 cũ sang B mới, trong khi không có lựa chọn C1 dù được phép. Khi đó, cơ quan chức năng cho biết, tài xế muốn đổi sang bằng C1 phải thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở cấp, đổi bằng lái.

Tài xế có thể đổi bằng B1, B2 sang C1 trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: Hồ Tân

Sự khác biệt giữa bằng B và C1 mới là bằng B chỉ cho phép tài xế lái xe tải có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn, khối lượng này ngoài trọng lượng xe, còn tính cả người ngồi trên xe, hành lý, hàng hóa. Trong khi đó, bằng C1 có thể lái các xe bằng B và xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5-7,5 tấn. Với lợi thế này, bằng C1 sẽ phù hợp hơn cho các tài xế có nhu cầu lái xe tải kinh doanh. Trong khi đó B1 chỉ phù hợp cho tài xế xe con hoặc xe tải nhỏ dạng 0,5-1 tấn.

Giới tài xế cho biết đây là tin vui vì giảm thời gian, công sức, chi phí so với việc phải xếp hàng nộp hồ sơ trực tiếp. Thay vì phải xếp hàng và không thể đi làm trong nửa ngày đến một ngày, các tài xế chỉ mất vài phút để thao tác trên Cổng dịch vụ công, chờ xác nhận, thanh toán online và chờ nhận bằng lái.

Tương tự khi đổi sang bằng B, trước khi thao tác trên internet, tài xế cần chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết khi giấy khám sức khỏe, file ảnh chân dung đúng quy định, các số giấy tờ cá nhân như CCCD, bằng lái cũ.

Với giấy khám sức khỏe, tài xế cần tìm hiểu danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám sức khỏe cho mục đích giấy phép lái xe. Có thể tìm hiểu tại các cổng thông tin của Chính phủ hoặc sở, ngành liên quan. Khi tới khám cần nói rõ khám cho loại bằng tương ứng B, C... vì các tiêu chí sẽ khác nhau, trong đó bằng C có nhiều yêu cầu hơn. Khi đã có kết quả, cần lưu lại số giấy khám sức khỏe điện tử được in sẵn trên hồ sơ để cung cấp khi thao tác đổi bằng.

Hồ Tân