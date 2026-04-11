CZ cược 1 tỷ USD khi khẩu chiến với chủ sàn OKX

CZ và Star Xu, hai người đứng đầu hai sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới Binance và OKX, khẩu chiến, dẫn đến màn cược 1 tỷ USD.

CZ (Changpeng Zhao) và Star Xu, những nhà sáng lập của 2 sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, đang vướng vào một cuộc khẩu chiến gay gắt trên mạng xã hội X. Cả hai tranh cãi qua lại về các cáo buộc gian lận hợp đồng, thiếu trung thực kéo dài và các hành vi cá nhân sai trái.

CZ là nhà sáng lập Binance - sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Star Xu là nhà sáng lập OKX - sàn giao dịch tiền số lớn thứ 4 toàn cầu.

Cuộc khẩu chiến này "đào lại" các mâu thuẫn kéo dài hơn một thập kỷ qua sau khi CZ phát hành cuốn hồi ký viết từ trong tù mang tên "Freedom of Money" vào ngày 8/4. Căng thẳng đạt đỉnh vào ngày 9/4 khi CZ đưa ra một "kèo cược" trị giá 1 tỷ USD không thời hạn.

"Tôi sẵn sàng cược 1 tỷ USD (hoặc bất kỳ con số nào bạn chọn) rằng tôi đã chính thức ly hôn (từ lâu trước hôm nay)", CZ viết trên X, đồng thời đưa ra thời hạn 24 giờ để Star chấp nhận.

"Nếu bạn không nhận cược trong vòng 24 giờ, điều đó cho thấy ai là người đã bóp méo sự thật trước công chúng", ông nói thêm.

Star phản hồi chỉ sau vài phút, bác bỏ đề nghị này. "Cả OKX và Binance đều chịu sự quản lý của nhiều cơ quan. Với tư cách là UBO (Ultimate Beneficial Owner - Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng) của một công ty được cấp phép, việc công khai đề nghị một vụ cược 1 tỷ USD là hành vi khó có thể coi là chuyên nghiệp", ông viết.

Sau đó, Star Xu chuyển sang câu hỏi tài chính: "Cổ phần của ông tại Binance đã được tách biệt hợp pháp với vợ cũ hay chưa?".

CZ - nhà sáng lập Binance. Ảnh: CoinDesk

Nguồn gốc tranh chấp bắt đầu từ năm 2014, khi CZ làm việc tại OKCoin - tiền thân của OKX. Star cáo buộc rằng trong thời gian đó, CZ đã làm giả hợp đồng công ty, dẫn chứng một video YouTube và các đoạn chat QQ được công chứng mà ông cho biết đã công bố từ 12 năm trước.

Theo Star, lời giải thích của CZ khi đó là tài khoản của ông bị hack bởi một nhân viên do chính Star tuyển dụng. Tuy nhiên, Star cho rằng điều đó khó tin.

Cuốn sách mới của CZ, được ông viết trong 4 tháng khi thụ án tù liên bang vì vi phạm luật chống rửa tiền, đưa ra góc nhìn cá nhân về thời gian làm việc tại OKCoin. Theo các bài đăng tóm tắt nội dung sách, CZ cho rằng các đối thủ đã sử dụng chiến thuật FUD (gieo rắc sợ hãi, bất định và nghi ngờ) để làm tổn hại đến danh tiếng của ông vào thời điểm đó.

Star không dừng lại ở việc tranh chấp hợp đồng. Trong một bài đăng ngày 8/4, ông gọi CZ là "kẻ nói dối có hệ thống" với "bản chất không thay đổi", liệt kê một loạt phát ngôn mà ông cho là sai sự thật, bao gồm câu chuyện CZ gia nhập và rời OKCoin, tranh chấp hợp đồng với Roger Ver - nhà đầu tư đầu tiên vào Bitcoin, các cáo buộc thao túng thị trường và cả những tuyên bố về đời sống cá nhân của CZ.

Star Xu - nhà sáng lập OKX. Ảnh: The Information

Lời đề nghị cược 1 tỷ USD là lần đầu tiên CZ trực tiếp phản hồi các cáo buộc từ Star. Cuộc khẩu chiến công khai này đã thu hút phản ứng mạnh từ cộng đồng tài sản số trên X, với hàng trăm bình luận và tổng lượt xem vượt 1 triệu chỉ riêng trong các bài đăng của Star.

Một số người dùng kêu gọi Star Xu chấp nhận kèo cược, cho rằng việc không trả lời thẳng vào trọng tâm là dấu hiệu lảng tránh. Tuy nhiên, những người khác cảnh báo rằng tranh chấp này đang làm phân tán sự chú ý của một ngành đang nỗ lực xây dựng uy tín với cơ quan quản lý.

Thời điểm xảy ra khẩu chiến cũng đáng chú ý. Cả Binance và OKX đều đang tích cực theo đuổi giấy phép tại nhiều khu vực pháp lý.

CZ đã hoàn thành án tù liên bang 4 tháng vào năm 2024 sau khi nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ tại Binance. Kể từ đó, ông định vị bản thân như một "bậc trưởng lão" trong ngành tài sản số, đầu tư vào giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI) và các dự án blockchain.

Trong khi đó, Star Xu - người lãnh đạo OKX từ khi còn là OKCoin năm 2013 - theo đuổi chiến lược mở rộng toàn cầu một cách mạnh mẽ, đạt được các phê duyệt pháp lý tại nhiều thị trường. Mới đây, ông thông báo đầu tư vào Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - doanh nghiệp liên quan VPBank (VPB). OKX sẽ tham gia với tư cách là đối tác chiến lược, cùng các cổ đông khác rót tiền giúp CAEX đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng - một trong những điều kiện để lập sàn tài sản số.

Tiểu Gu (theo Forbes)