OKX đầu tư vào sàn giao dịch tiền số của VPBank

Sàn giao dịch lớn thứ 4 toàn cầu OKX đầu tư vào CAEX - công ty tài sản số liên quan VPBank, để giúp nâng vốn lên chuẩn 10.000 tỷ đồng.

Ông Star Xu - CEO sàn giao dịch OKX - vừa thông báo đầu tư vào Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX). Công ty sẽ tham gia CAEX với tư cách là đối tác chiến lược cùng HashKey Capital - nhánh đầu tư mạo hiểm thuộc HashKey Group, một trong những tập đoàn tài chính chuyên đầu tư vào blockchain và Web3 có sức ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á.

Giao dịch góp vốn được thực hiện trong tháng 4 cùng các cổ đông khác nhằm giúp CAEX đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Đây là một trong những điều kiện để lập sàn tài sản số theo Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bên cạnh đầu tư, OKX sẽ hỗ trợ các khía cạnh về hạ tầng, tuân thủ, bảo mật, quản trị rủi ro và thanh khoản. Ông Star Xu kỳ vọng sẽ giúp CAEX mở rộng một cách bền vững trong khuôn khổ pháp lý đang được hoàn thiện tại Việt Nam.

"Chúng tôi tin rằng tương lai của tài sản số sẽ được xây dựng trên các nền tảng địa phương được quản lý mà người dùng có thể tin tưởng", ông chia sẻ.

OKX (trước đây là OKEx) là sàn giao dịch tài sản số lớn thứ 4 toàn cầu tính theo khối lượng giao dịch. Công ty được thành lập vào năm 2017 bởi Star Xu, cung cấp nhiều dịch vụ như giao dịch giao ngay, tương lai, quyền chọn, vay ký quỹ (margin), tài chính phi tập trung (DeFi), ví Web3... Họ công bố đang hơn 50 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia.

Thông qua thương vụ đầu tư kể trên, OKX cho biết hợp tác với cơ quan quản lý là phần cốt lõi trong chiến lược toàn cầu. Thời gian qua, họ đã đạt được các giấy phép tại nhiều khu vực từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, nổi bật có Singapore và Dubai. Doanh nghiệp này khẳng định sẽ đầu tư mạnh vào chống rửa tiền (AML), định danh khách hàng (KYC), quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ...

CAEX được thành lập tháng 9 năm ngoái, với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, VPBankS, công ty con của VPBank, góp 2,75 tỷ đồng, tương ứng 11% vốn điều lệ.

Cổ đông lớn nhất của CAEX là Công ty cổ phần LynkiD, sở hữu 50% vốn. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, nhà phát triển nền tảng tích điểm, đổi quà và là đối tác loyalty độc quyền của VPBank từ năm 2022.

Hồi tháng 2, CAEX cho biết đang hoàn tất thủ tục nâng vốn gấp 400 lần lên 10.000 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Ban lãnh đạo cho biết công ty đã chuẩn bị đủ nguồn lực công nghệ, tài chính để tham gia thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Bộ Tài chính đã bắt đầu nhận hồ sơ cấp phép lập sàn giao dịch. Cơ quan này cho biết khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng có kế hoạch tham gia. Theo định hướng, Việt Nam sẽ có "hơn một sàn" để đảm bảo cạnh tranh, nhưng số lượng giấy phép sẽ hạn chế nhằm kiểm soát rủi ro.

