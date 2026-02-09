CX-50 - xe 'gánh' doanh số của Mazda ở Mỹ

Duy nhất CX-50 tăng doanh số trong tháng 1, trong khi mọi sản phẩm khác của Mazda đều giảm mạnh.

Mazda khởi đầu khó khăn trong tháng 1 tại Mỹ, với tổng doanh số giảm 14% so với cùng kỳ năm 2025. Mọi mẫu xe trong dòng sản phẩm đều giảm doanh số, ngoại trừ một mẫu SUV. Mặc dù vậy, Mazda nhấn mạnh rằng tháng 1 năm nay vẫn là tháng 1 tốt thứ ba kể từ khi gia nhập thị trường Mỹ cách đây 55 năm, một cột mốc lạc quan bất thường trong hoàn cảnh hiện tại.

Tháng 1, thương hiệu này bán được 28.958 xe tại Mỹ, giảm 14% so với 33.681 chiếc bán ra trong tháng 1/2025. Với thực tế là ngày bán hàng trong năm nay nhiều hơn so với năm ngoái, mức giảm so với cùng kỳ năm trước càng sâu sắc hơn, ở mức điều chỉnh là 17,3%.

Mazda CX-50 2026 tại Mỹ. Ảnh: U.S. News & World Report

Sự suy giảm bắt đầu với Mazda3. Tổng doanh số của mẫu xe này đạt 2.473 chiếc, giảm 17,1%. Điều thú vị hơn nằm ở sự phân bổ doanh số. Doanh số của phiên bản sedan giảm 39,4% xuống còn 1.270 chiếc, nhưng bản hatchback lại tăng 35,6% lên 1.203 chiếc.

Trong khi đó, doanh số MX-5 chỉ còn 395 chiếc, giảm 42%. CX-30 thậm chí còn gặp khó khăn hơn trong tháng này, với doanh số giảm 63,6% xuống còn 2.423 chiếc.

CX-5, vẫn là mẫu xe phổ biến nhất của Mazda, cũng sụt giảm 8%. Tuy nhiên, mọi thứ có thể bắt đầu khởi sắc khi phiên bản mới bắt đầu đến các đại lý.

Các mẫu xe lớn hơn của Mazda, CX-70 và CX-90, cũng giảm mạnh. CX-70 bán được 672 chiếc trong tháng 1, giảm 29%. CX-90 giảm gần một nửa, với 2.707 chiếc bán ra, giảm 49,4%.

Mẫu xe duy nhất đi ngược lại xu hướng là CX-50. Mazda bán được 10.415 chiếc CX-50 trong tháng 1, đánh dấu tháng có doanh số cao nhất từ trước đến nay của mẫu xe này. Con số đó tăng đáng kể, 64,4%, so với 6.335 chiếc bán ra trong tháng 1/2025. Việc bổ sung phiên bản hybrid vào dòng sản phẩm CX-50 được cho là yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh số.

Mặc dù tăng trưởng mạnh, CX-50 vẫn nằm trong phân khúc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ như Honda CR-V và Toyota RAV4, vốn có doanh số tổng thể trong năm 2025 cao hơn đáng kể.

Trong khi doanh số tại Mỹ có xu hướng giảm, tình hình của Mazda ở những nơi khác cũng ở Bắc Mỹ lại khả quan hơn. Doanh số tại Canada tăng 4,9% lên 4.974 xe trong tháng 1. Tại Mexico, doanh số tăng 11%, đạt tổng cộng 8.704 chiếc.

Mỹ Anh (theo Carscoops)