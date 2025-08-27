Thất nghiệp, làm shipper sau một năm nhảy việc 4 công ty

Tôi điếng người, đầu óc ong ong sau khi thất nghiệp lần thứ tư.

Tháng 8/2024, tôi quyết định xin nghỉ việc tại công ty hiện tại sau mâu thuẫn không thể hòa giải với sếp trực tiếp.

Sau đó gần một tuần, tôi nhận việc tại công ty mới với chức danh quản lý dự án. Mọi thứ không được như thuận lợi khi các dự án công ty ở giai đoạn đó có nhiều vấn đề, tôi được đề nghị thử việc 4 tháng, tuy nhiên khi kết thúc thử việc, công ty muốn ký mới với tôi thì bắt buộc phải giảm lương (tương đương 20% lương net).

Lúc đó cận Tết, không nhiều lựa chọn nên tôi đồng ý.



Sau Tết, dự án công ty nhiều hơn, nhiều việc hơn, và tôi cảm thấy bản thân nên có sự thay đổi về định hướng, nên tôi làm đơn xin nghỉ.



Nghỉ việc không có sự chuẩn bị, ròng rã một tháng tôi thất nghiệp mặc dù gửi CV khá nhiều, ngoài ra các trang trình bày từ CV, Porfolio cũng khá chỉn chu nhưng không có nhiều hồi âm.

Đến cuối tháng ba, có 3 doanh nghiệp gọi phỏng vấn, thật may mắn, tôi đã trúng cả 3. Vấn đề diễn ra từ đây: Tôi đã chọn doanh nghiệp gần nhà nhất mà không có sự chuẩn bị kỹ cũng như tìm hiểu thông tin.

Doanh nghiệp này tôi làm 3 tháng, trong đó hết thử việc 2 tháng cũng chưa đề cập đến hợp đồng chính thức. Bỗng một ngày đẹp trời vào cuối tháng 6, nhân sự và sếp báo tôi lên phòng họp để bàn về quyết định không ký tiếp hợp đồng. Tôi như điếng người tại chỗ, đầu óc cứ ong ong.



Và từ đó đến nay, tôi thất nghiệp, rải hàng chục CV nhưng không bên nào hồi âm, tôi làm shipper, làm freelance nhưng bữa đực bữa cái. Sau nhiều lần như vậy, tôi đúc kết ra những vấn đề sau, và hy vọng mọi người đừng lặp lại sai lầm như tôi:



Thứ nhất, lựa chọn thời điểm nhảy việc thích hợp: Có một sự thật rằng, sau khi làm từ 3-5 năm, lựa chọn rời đi cũng là một điều suy ngẫm, tuy nhiên, khi lựa chọn nhảy việc, bạn nên chuẩn bị tinh thần kỹ càng và cân nhắc thêm các yếu tố để bản thân rơi vào trạng thái bất định, mơ hồ khi rải CV xin việc.



Thứ hai, nên lựa chọn và tìm hiểu kỹ các công ty: Mối quan hệ giữa người lao động và công ty là mối quan hệ win-win, vì thế, người lao động nên được trang bị các kỹ năng cũng như tìm hiểu về luật lao động, đồng thời mọi thứ phải được xác minh bằng "giấy trắng mực đen" để tránh trường hợp như tôi: Không có hợp đồng chính thức và bị cắt giảm nhân sự một cách không thương tiếc.



Thứ ba, quan trọng nhất, đó là vấn đề kỹ năng - thái độ trong công việc: Hãy cống hiến và làm việc một cách nghiêm túc cũng như cần phải cố gắng để giỏi, có một điểm mạnh khác biệt.

Cái sai của tôi đó chính là quá an toàn, đồng thời không nổi bật bất kỳ kỹ năng gì, dẫn đến việc gửi hồ sơ cho đến làm các công việc đến nay, không được suôn sẻ.



Giai đoạn này thất nghiệp khá nhiều, nhưng cũng có nhiều cơ hội cho những bạn có tay nghề cao, những bạn thất nghiệp lâu có thể là do các bạn không giỏi hay không đáp ứng được nhu cầu chuyên môn của công việc đó.

Tôi hiện đã phỏng vấn thành công 2 công ty, và hy vọng không như những lần trước, vì bản thân đã quá hiểu nỗi cám cảnh nhảy việc quá nhiều là như thế nào rồi.

Anh Nguyễn Đình