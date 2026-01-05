Cựu tướng Philippines bị bắt vì kêu gọi lật đổ Tổng thống

Cảnh sát Philippines bắt cựu tướng không quân Romeo Poquiz với cáo buộc kích động nổi loạn, sau khi ông kêu gọi quân đội ngừng ủng hộ Tổng thống.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla cho biết cựu tướng không quân Romeo Poquiz, 67 tuổi, bị cảnh sát bắt sáng nay tại sân bay quốc tế ở thủ đô Manila, sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở Thái Lan. Ông Poquiz từng công khai kêu gọi quân đội Philippines ngừng ủng hộ Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. giữa bê bối tham nhũng.

"Ông ấy bị bắt với cáo buộc kích động bạo loạn liên quan tới những phát biểu gần đây", Bộ trưởng Remulla cho hay.

Jose Nartatez, quyền lãnh đạo lực lượng cảnh sát Philippines, cho biết ông Poquiz bị bắt theo lệnh được ban hành hôm 5/12/2025. Trong bài đăng trên mạng xã hội, cựu tướng này cũng xác nhận mình đã bị bắt tại sân bay và đang được đưa đến trụ sở cảnh sát quốc gia ở Manila.

Ferdinand Topacio, luật sư của cựu tướng Poquiz, cho biết chưa được cho phép gặp thân chủ. Luật sư này giải thích rằng lời kêu gọi ngừng ủng hộ Tổng thống trước đó của ông Poquiz không phải "hành vi kích động nổi loạn trực tiếp", mà đơn thuần là "cuộc thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra do tình trạng tham nhũng".

"Động thái này cho thấy chính phủ đang lên án những người tố cáo hành vi sai trái, thay vì những kẻ đang ăn cắp tiền của người dân", Topacio cáo buộc.

Cựu tướng Philippines Romeo Poquiz đeo còng tay sau khi bị bắt hôm 5/1. Ảnh: Inquirer

Tháng 10/2025, tư lệnh quân đội Philippines Romeo Brawner cho biết một số sĩ quan về hưu bất mãn với ông Marcos, đứng đầu là cựu tướng Poquiz, đã gặp ông và đưa ra lời kêu gọi lật đổ Tổng thống. Nhóm này còn tiếp cận các sĩ quan trẻ để tìm cách "đảo chính và thành lập chính quyền quân sự", nhằm mục đích "thiết lập lại" xã hội Philippines.

Brawner cho biết ông đã khước từ yêu cầu các sĩ quan về hưu và báo cáo về ý định của họ với Tổng thống Marcos.

Sự việc nói trên xảy ra trước thời điểm diễn ra cuộc biểu tình chống tham nhũng quy mô lớn vào hôm 21/9/2025 ở Manila, liên quan việc ngân sách nhà nước được cho là đã bị tổn thất hàng tỷ USD do sai phạm trong các dự án chống lũ. Bê bối này cũng chính là vấn đề trọng tâm trong bài phát biểu trước toàn quốc của Tổng thống Marcos hồi tháng 7 cùng năm.

Cả đồng minh lẫn đối thủ của ông Marcos sau đó đều bị cuốn vào bê bối trên. Một số đối thủ chính trị còn cho rằng Tổng thống Philippines chính là người được hưởng lợi chính trong vụ tham nhũng.

Phạm Giang (Theo AFP)