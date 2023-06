Cựu trưởng phòng Cảnh sát kinh tế An Giang bị bắt

Thượng tá Hồ Văn Tấn, cựu trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang, bị VKSND Tối cao bắt tạm giam vì liên quan trùm buôn lậu Mười Tường.

Ngày 30/6, ông Tấn cùng Nguyễn Minh Trí (cựu điều tra viên) bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

"Hai bị can liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường", cán bộ điều tra cho biết.

Thượng tá Hồ Văn Tấn khi còn công tác. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước đó tháng 12/2018, Cục Cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu ở An Giang. Khi bắt giữ một số hàng buôn lậu cùng nghi phạm liên quan, C03 chuyển vụ án cho PC03 Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền. Ông Lê Tấn Tài, khi đó là Phó trưởng phòng PC03, được phân công chỉ huy hoạt động điều tra.

Tuy nhiên, do có mối quan hệ họ hàng với bà Mười Tường, ông Tài chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định, tạo điều kiện để các nghi phạm thông cung, khai báo gian dối... dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và những người chủ mưu, cầm đầu.

Hành vi của ông Tài bị cho là vụ lợi, làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sau đó bắt tạm giam ông này về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tháng 2/2020, ông Tấn là Trưởng Công an huyện An Phú được điều động làm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03). Giữa năm 2022, khi vụ án buôn lậu do bà Mười Tường cầm đầu được mở rộng điều tra, ông Tấn bị đình chỉ chức vụ.

Liên quan vụ án, tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM mở lại phiên xử phúc thẩm và tuyên Nguyễn Thị Kim Hạnh 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tiếp đó, hồi tháng 1, bà Hạnh tiếp tục bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội Buôn lậu hơn 200.000 tấn đường.

Ngoài ra, bà trùm Mười Tường còn bị điều tra trong nhiều vụ án khác với cáo buộc có hành vi buôn lậu ít nhất 51 kg vàng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền (năm 2021)...

An Bình