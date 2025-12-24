Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội được giảm 9 tháng tù

Hà NộiÔng Phạm Thái Hà, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội và ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang được tòa phúc thẩm giảm án, dù không kháng cáo.

Bản án được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên sáng nay. HĐXX cho hay tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch tập đoàn Thuận An, đã nộp thêm 47 tỷ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Các bị cáo khác đã được TAND Hà Nội tuyên mức án phù hợp, tương ứng song tại cấp phúc thẩm đã nộp thêm 50-500 triệu đồng, góp phần tích cực khắc phục hết thiệt hại vụ án. Nhiều bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, giữ vai trò thứ yếu...

Ông Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Dự

Sau phiên sơ thẩm hồi tháng 9, có 17 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo song trước ngày mở phiên tòa, ông Phạm Thái Hà và hai người khác bất ngờ rút kháng cáo. Dù vậy, người thân của ba bị cáo này vẫn có mặt tại tòa, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và trình bày hoàn cảnh, thành tích, mong HĐXX khoan hồng.

Tại tòa, vợ ông này xuất trình bệnh án mắc nhiều bệnh mãn tính, gia đình có công...

Ngoài ra, ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, được gia đình xuất trình thêm một số giấy tờ về thành tích, gia đình. Tòa đánh giá ông Pích là cấp phó giữ vai trò thứ yếu, làm việc theo yêu cầu cấp trên, có thêm tình tiết giảm nhẹ,...

Cấp phúc thẩm do đó chấp nhận kháng cáo của 14 người có đơn, đồng thời giảm án cho 8 người không có đơn, trong đó có ông Hà và ông Pích.

Trong vụ án này, ông Hà là người duy nhất phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Lê Ô Pích cũng là người duy nhất bị tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại đều bị truy tố Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

VKS xác định hậu quả vụ án được ông chủ Thuận An khắc phục toàn bộ, đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo của những người kháng cáo và đề nghị giảm án cho cả 8 người không kháng cáo, trong đó có ông Hà, ông Pích, mỗi người 6-9 tháng.

Tòa phúc thẩm xác định ông chủ Thuận An lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là "lãnh đạo cấp cao của cơ quan nhà nước" trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải.

Trong đó, ông Hưng nhờ ông Phạm Thái Hà giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải nhằm được tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, thi công dự án.

Được "mở đường" xong, ông Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu.

Nhưng sau khi trúng thầu, ông Hưng lại cho các công ty khác làm việc với Ban quản lý dự án để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán. Đây là hành vi thông thầu để được trúng thầu.

Cựu chủ tịch Thuận An còn bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện gói thầu, dự án, từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Từ đó, các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi trái quy định pháp luật về đấu thầu.

Để có tiền biếu, ông Hưng thu phí chênh lệch từ các đơn vị thi công và nhà cung cấp vật liệu tổng 9,3 tỷ đồng, đưa vào hồ sơ nghiệm thu và đã được chủ đầu tư thanh toán, được tính là thiệt hại.

Sai phạm của ông Hưng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, tại phiên phúc thẩm sáng 18/12. Ảnh: Danh Lam

Ông Hà bị cáo buộc vì có mối quan hệ thân thiết với Hưng nên đồng ý giúp đỡ, giới thiệu được tạo điều kiện tham gia thi công dự án ở Bắc Giang. Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội, ông Hà đã giới thiệu Hưng với Bí thư Bắc Giang.

Bản án sơ thẩm cho rằng việc giới thiệu, tác động của ông Hà đã "tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu", là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các cá nhân tại Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị thiết kế và Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp trúng thầu.

Sau khi Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng cám ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm, tổng 250 triệu đồng.

Thanh Lam