Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội được đề nghị giảm án dù không kháng cáo

Hà NộiVKS cấp phúc thẩm đánh giá hậu quả vụ án 120 tỷ đồng liên quan tập đoàn Thuận An được khắc phục, xét giảm án hoặc chuyển án treo cho nhiều người, trong đó có cả ông Phạm Thái Hà.

Quan điểm được đại diện Viện công tố và xét xử phúc thẩm tại Hà Nội nêu trong phiên tòa sáng 19/12, xét kháng cáo của 14 bị cáo trong sai phạm đấu thầu của Tập đoàn Thuận An xảy ra tại 5 tỉnh thành.

Cơ quan công tố đánh giá cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết, quyết định mức hình phạt "cơ bản phù hợp" với hành vi phạm tội phạm. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đã nộp thêm 47 tỷ đồng, qua đó toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Ông Phạm Thái Hà rời phiên tòa sơ thẩm. Ảnh:Phạm Dự

Các bị cáo còn lại cũng xuất trình được các tình tiết mới về gia cảnh, thành tích, bệnh tật, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo cho 14 người kháng cáo và cả 8 người không kháng cáo.

Trong số này có ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội; và ông Lê Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Mỗi người được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Sau phiên sơ thẩm, hồi tháng 9, có 17 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo song trước ngày mở phiên tòa, ông Phạm Thái Hà và hai người khác bất ngờ rút kháng cáo.

Dù vậy, người thân của ba bị cáo rút kháng cáo vẫn có mặt tại tòa, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và trình bày hoàn cảnh, mong HĐXX khoan hồng.

Vợ ông Phạm Thái Hà trình bày ông nội chồng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Kháng chiến và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bố chồng được tặng Huân chương Kháng chiến; ông Hà nhiều thành tích công tác được ghi nhận...

Ông chủ Thuận An, Nguyễn Duy Hưng được đề nghị giảm sâu nhất, 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, xuống còn 7 năm 6 tháng đến 8 năm.

*Những người có tên in đậm là bị cáo không kháng cáo song vẫn được đề nghị giảm án

Cơ quan công tố cũng đề nghị chuyển án tù thành án treo cho 4 người, không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của 3 cựu cán bộ, lãnh đạo tại Ban quản lý dự án Hà Nội, song vẫn giảm cho mỗi người 6-9 tháng. Ba người này là Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc ); Lê Văn Măng (Cựu cán bộ) và Trịnh Văn Thanh, (cựu Phó phòng).

Họ bị đánh giá "nhận số tiền rất lớn" của Thuận An, mỗi người vài tỷ đồng. Trong khi các bị cáo được đề nghị án treo, chỉ nhận từ vài chục triệu đến nhiều nhất là 200 triệu đồng.

Ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang không kháng cáo vẫn được đề nghị giảm 6-9 tháng tù. Ảnh: Phạm Dự

VKS cấp phúc thẩm giữ nguyên cáo buộc, xác định ông chủ Thuận An lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là "lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước" trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải.

Trong đó, ông Hưng nhờ ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải nhằm được tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, thi công dự án.

Được "mở đường" xong, ông Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu.

Nhưng sau khi trúng thầu, ông Hưng lại cho các công ty khác làm việc với Ban quản lý dự án để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán. Đây là hành vi thông thầu để được trúng thầu.

Đại diện Viện công tố và xét xử phúc thẩm tại Hà Nội. Ảnh: Danh Lam

Cựu chủ tịch Thuận An còn bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện gói thầu, dự án, từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Từ đó, các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi trái quy định pháp luật về đấu thầu.

Để có tiền biếu, ông Hưng thu phí chênh lệch từ các đơn vị thi công và nhà cung cấp vật liệu tổng 9,3 tỷ đồng, đưa vào hồ sơ nghiệm thu và đã được chủ đầu tư thanh toán, được tính là thiệt hại.

Sai phạm của ông Hưng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Ông Hà bị cáo buộc vì có mối quan hệ thân thiết với Hưng nên đồng ý giúp đỡ, giới thiệu được tạo điều kiện tham gia thi công dự án ở Bắc Giang. Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội, ông Hà đã giới thiệu Hưng với Bí thư Bắc Giang.

Cáo trạng cho rằng việc giới thiệu, tác động của ông Hà đã "tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu", là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các cá nhân tại Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị thiết kế và Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp trúng thầu.

Sau khi, Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng cám ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm, tổng 250 triệu đồng. Ông Hà là người duy nhất bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Phiên tòa đang tiếp tục, dự kiến diễn ra 2 ngày.

Thanh Lam